Полиция Актау: Утонувший мужчина был в нетрезвом состоянии

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Инцидент произошёл 8 июня.
По данным полиции области, мужчина является гражданином Узбекистана. В тот день он отдыхал на пляже с другом.
- Находясь в нетрезвом состоянии, он полез купаться в море и утонул, - отметили в пресс-службе ДП области.
Напомним, примерно в 19:00 спасателями пляжа «Достар» из воды был извлечён труп мужчины. Тело находилось в 30-40 метрах от побережья.
По данным полиции области, мужчина является гражданином Узбекистана. В тот день он отдыхал на пляже с другом.
- Находясь в нетрезвом состоянии, он полез купаться в море и утонул, - отметили в пресс-службе ДП области.
Напомним, примерно в 19:00 спасателями пляжа «Достар» из воды был извлечён труп мужчины. Тело находилось в 30-40 метрах от побережья.