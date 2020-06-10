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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:25

Просмотров: 2916

Полиция Актау: Утонувший мужчина был в нетрезвом состоянии

Распитие алкоголя предшествовало произошедшей трагедии в море. Об этом сообщили в пресс-службе ДП Мангистауской области.

Кадр видео
Инцидент произошёл 8 июня.

По данным полиции области, мужчина является гражданином Узбекистана. В тот день он отдыхал на пляже с другом.

- Находясь в нетрезвом состоянии, он полез купаться в море и утонул, - отметили в пресс-службе ДП области.

Напомним, примерно в 19:00 спасателями пляжа «Достар» из воды был извлечён труп мужчины. Тело находилось в 30-40 метрах от побережья.




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Комментарии ( 8 )

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Vohazab (Посетители) Сегодня, 13:41
Цитата: 132131212
прошлый купальный сезон утонуло 14 человек,

И большинство из них утонули, на оборудованных пляжах со спасателями.Таковы реалии!
 
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Имярек (Посетители) Сегодня, 12:40
Море пьяных не любит...

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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 Freeman81 (Посетители) Сегодня, 11:34
Если память мне не изменяет, на пляжу только одна спасательно-наблюдательная вышка. Примерно на 3 километра пляжа! Даже статья была что ее установили "В Ахтау установили спасательную вышку" мля 1 на весь город Карл!
Про спасательную станцию тож можно сказать. Их функция по факту только и ограничивается выловом трупаков из воды, не больше.
Все тоже самое что с ментами. Когда утонет тогда и звовите

Да здравствует разум, да сгинет маразм
 
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 132131212 (Посетители) Сегодня, 11:33
По статистике за прошлый купальный сезон утонуло 14 человек, большая количество приходится на пьяниц. Я не считаю что в этом кто то виноват кроме самого утопающего
 
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 Ян (Посетители) Сегодня, 11:19
Цитата: Pinochet
вы там каких чебуреков вообще наелись?

Узбек утонул пока они ели чебуреки поблизости,скорее всего было так.
 
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 Космос (Посетители) Сегодня, 09:43
Пока пьяных не будут удалять с пляжа утопленники неизбежно будут. Запреты бестолковая мера, для галочки, чтобы прикрыть свой зад за плохую статистику и с заботой о жизнях отдыхающих не связано. Там где опасно трезвый человек не полезет купаться, а пьяный и в лягушатнике может утонуть. Где работа спасательных станций, где дежурные спасательные посты и катера?
Почему пьяных с явным скотским поведением в общественном месте не удаляют с пляжа?
 
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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 09:34
По данным полиции области, мужчина является гражданином Узбекистана. В тот день он отдыхал на пляже с другом.

на пляже? то есть разрешенном и оборудованном спасательным оборудованием и всеми вашими наворотами месте?
вы запрещаете купаться на 43-м, а люди тонут на пляжах на которых вы нас заставляете?
вы там каких чебуреков вообще наелись?
 
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 Андpей (Посетители) Сегодня, 09:31
На каком пляже он отдыхал? Если на разрешённом, где наши доблестные спасатели были в это время? Почему не следили? Смысл от ваших запретов в на типа опасных участках, если даже уследить не могут там, где по колено воды.
 
 

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