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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:41

Просмотров: 4285

Новые случаи коронавируса в Мангистау: Три - с симптомами, 25 - без

В Мангистауской области зарегистрированы новые случаи COVID-19. Об этом сообщается на сайте coronavirus2020.kz.

Иллюстративное фото с сайта forbes.kz
Ещё три случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Мангистауской области 13 июня. Прирост составил 0,8 процента. Общее количество зараженных составило 371 человек.

Помимо заражённых с выраженными симптомами болезни, в области на сегодняшний день зарегистрированы 25 бессимптомных носителей COVID-19. Общее количество пациентов без симптомов коронавируса в области составило 155 человек.

Количество вылечившихся от коронавируса в Мангистауской области – 217.

Напомним, 10 июня стало известно о второй смерти от COVID-19 в регионе.



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Комментарии ( 10 )

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  • Freeman81
  • Сергей Владимиров
 Neo_454 (Посетители) Сегодня, 15:26
Вообще то, такое предчувствие, что вся канитель с короной просто увертюра к какому то большому балету, где большинство усадят в первых рядах.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Bass66
  • Freeman81
  • Сергей Владимиров
 leo529 (Посетители) Сегодня, 14:34
Рассылка новостей от ВОЗ по ватсапу? Этим уже всё сказано :)
Как сейчас говорят - что люди отупели из-за ватсапа, хотя ватсап тут вовсе ни при чём :))
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Neo_454
  • Сергей Владимиров
 тишка (Посетители) Сегодня, 14:21
mika"Ой да не ..... запарили уже. Нет ничего. Вон ВОЗ сказали что нет никакого вируса"
-Я тоже получила на васап эту новость. Сижу и думаю теперь, так он есть или нет его, этого смертельного вируса, хотя знакомые из ближнего зарубежья имели возможность с ним познакомиться, с этим вирусом, и довольно таки неприятное это знакомство было, в тяжелой форме пневмония .. так вот эта статья про решение ВОЗа -она тоже вызывает недоумение.. может наоборот хотят чтобы мы потеряли всякую бдительность и "сами истребились", заражая других?)))
 
-3
  • OpOp
  • Freeman81
  • Сергей Владимиров
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Bass66
 Multiverse (Посетители) Сегодня, 12:32
Вот из-за этого и миллионы заразившихся по всему миру, по тому что большой процент бессимптомных супер распространителей! Ковид отрицатели не в курсе конечно...
Не носите маски, не соблюдайте дистанцию дальше )))
А у кого-то это смех вызывает, а у кого-то недоумение, из-за того что люди смеются над пандемией...
 
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  • leo529
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 12:06
Бессимптомные эт либо контактные ранее заболевшими, либо работодатель требует справку
 
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Neo_454 (Посетители) Сегодня, 11:52
Кто знает, базсимптомных как палят?
Тоже хочу научиться.
 
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  • Василий Кравчук
 нашевсе (Посетители) Сегодня, 11:43
Если никакой воды так и не будет, еще не столько заболевших будет.
Совсем уже обалдели? Ни горячей (которая холодная), ни питьевой нет!
Чем руки мыть, не говорю уже о полном мытье?
Такое ощущение что спецом делается, чтоб побольше народу подхватило заразу.
 
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  • mika2030
 GuF (Посетители) Сегодня, 11:30
watlow,
Предлог для распила
 
-4
  • Multiverse
  • Bass66
  • leo529
  • 239
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  • GuF
 mika2030 (Посетители) Сегодня, 11:26
Ой да не ..... запарили уже. Нет ничего. Вон ВОЗ сказали что нет никакого вируса
 
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  • GuF
  • arelav_74
  • Ccc
 watlow (Посетители) Сегодня, 10:27
Не знаю почему, но новость вызывает смех. 25 бессимптомных lol
 
 

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