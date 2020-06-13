Новые случаи коронавируса в Мангистау: Три - с симптомами, 25 - без

Иллюстративное фото с сайта forbes.kz
Ещё три случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Мангистауской области 13 июня. Прирост составил 0,8 процента. Общее количество зараженных составило 371 человек.
Помимо заражённых с выраженными симптомами болезни, в области на сегодняшний день зарегистрированы 25 бессимптомных носителей COVID-19. Общее количество пациентов без симптомов коронавируса в области составило 155 человек.
Количество вылечившихся от коронавируса в Мангистауской области – 217.
Напомним, 10 июня стало известно о второй смерти от COVID-19 в регионе.
Помимо заражённых с выраженными симптомами болезни, в области на сегодняшний день зарегистрированы 25 бессимптомных носителей COVID-19. Общее количество пациентов без симптомов коронавируса в области составило 155 человек.
Количество вылечившихся от коронавируса в Мангистауской области – 217.
Напомним, 10 июня стало известно о второй смерти от COVID-19 в регионе.