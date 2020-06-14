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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:01

Просмотров: 2498

Лошадь упала в обморок в Актау - очевидец

Запряжённая в карету лошадь упала в парке «Акбота» в ночь на 14 июня.

Фото из доступных источников
Причиной обморока, как считают оказавшиеся на месте свидетели, стала изматывающая работа на жаре.

- Сутками эти лошади катают людей и в конце падают без сознания. Я не знаю, что на уме у хозяев. Всё это произошло на моих глазах. Животное лежало и не шевелилось. Неравнодушные граждане кинулись на помощь. Каждый помогал чем мог: одни купили литровой воды, другие освобождали беззащитное животное от оков, верёвок, ремней и железок. Спустя 40 минут лошадь привели в чувства. До слёз просто. Когда запретят подобное? - возмутилась местная жительница Алпамыс.


На место, как сообщили свидетели, приехали полицейские, которые разогнали людей.

Отдыхающие говорят, что наблюдают прокатчиков ежедневно с 19:00 часов в 40-градусную жару до поздней ночи.

Лошадь упала в обморок в Актау - очевидец



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Комментарии ( 7 )

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vaterloo (Посетители) Сегодня, 16:05
Запретить в жару прокат в карете! Пожалейте лошадок!На первый раз хозяев лошадей оштрафовать на приличную сумму!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Заур
 Тина (Посетители) Сегодня, 16:02
Вас бы *** запрячь в телеги и что б таскали на себе это все!!!

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Заур
 kochevneg (Посетители) Сегодня, 15:51
bake,
Особенно когда по дороге в темное время катятся со своей каретой

Надо б какую нить умную подпись замутить
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • ЁмоЁ
  • Заур
 Pavelmwest (Посетители) Сегодня, 15:05
Ужесточение закона за жестокое обращение с животными может остановить таких "бизнесменов".
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Заур
 bake (Посетители) Сегодня, 14:53
С прокатчиками вообще не понятно, кто отвечает за безопасность людей и животных или за чистоту парка.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Василий Кравчук
  • тишка
  • Pavelmwest
  • Заур
 дорожник (Посетители) Сегодня, 14:21
Пожалейте лошадку, не пользуйтесь услугами безжалостных прокатчиков

Жить нужно непременно хорошо
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +7
  • Леська
  • ЁмоЁ
  • Василий Кравчук
  • тишка
  • Pavelmwest
  • Заур
  • vaterloo
 vbykov (Посетители) Сегодня, 14:15
Запрячь в эту карету прокатчиков и делов-то.
 
 

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