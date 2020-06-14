Лошадь упала в обморок в Актау - очевидец

- Сутками эти лошади катают людей и в конце падают без сознания. Я не знаю, что на уме у хозяев. Всё это произошло на моих глазах. Животное лежало и не шевелилось. Неравнодушные граждане кинулись на помощь. Каждый помогал чем мог: одни купили литровой воды, другие освобождали беззащитное животное от оков, верёвок, ремней и железок. Спустя 40 минут лошадь привели в чувства. До слёз просто. Когда запретят подобное? - возмутилась местная жительница Алпамыс.

Причиной обморока, как считают оказавшиеся на месте свидетели, стала изматывающая работа на жаре.На место, как сообщили свидетели, приехали полицейские, которые разогнали людей.Отдыхающие говорят, что наблюдают прокатчиков ежедневно с 19:00 часов в 40-градусную жару до поздней ночи.