Стрельба в Жанаозене. Появилось видео

Кадр видео

По кадрам ролика видно, как двое молодых людей подбегают к внедорожнику. Слышны крики, звуки, похожие на выстрелы. У одного из мужчин в кадре при себе оружие. Машина срывается с места и на скорости уезжает.



Со слов автора видео, произошла перестрелка. Также в кадр попадает лужа на земле. Как объясняет голос за кадром - это кровь.



По сообщению полиции, в данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия по поиску автомобиля, а также людей на видео. По данному факту вызов на пульт 102 не поступал. В Жанаозенскую городскую больницу обращений тоже не было.







Позже в полиции добавили, что машина установлена.