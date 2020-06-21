«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 22 Июня
+29...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 403.79 KZT
  • €1 = 452.77 KZT
  • 1 RUB = 5.82 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 23:18

Просмотров: 1888

Стрельба в Жанаозене. Появилось видео

На видео сняли мужчину с оружием. Инцидент прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Кадр видео
По кадрам ролика видно, как двое молодых людей подбегают к внедорожнику. Слышны крики, звуки, похожие на выстрелы. У одного из мужчин в кадре при себе оружие. Машина срывается с места и на скорости уезжает.

Со слов автора видео, произошла перестрелка. Также в кадр попадает лужа на земле. Как объясняет голос за кадром - это кровь.

По сообщению полиции, в данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия по поиску автомобиля, а также людей на видео. По данному факту вызов на пульт 102 не поступал. В Жанаозенскую городскую больницу обращений тоже не было.



Позже в полиции добавили, что машина установлена.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика