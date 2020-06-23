Мужчину с автоматом задержали в Жанаозене

Фото из социальных сетей
После изучения видеоролика с вооруженным мужчиной, опубликованным в социальных сетях 21 июня, полицейские на следующий день задержали 29-летнего жителя Жанаозена.
У него изъяли автомат и 15 патронов.
Данный факт зарегистрировали по части 3 статьи 293 (Хулиганство) и статье 287 (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) Уголовного кодекса Республики Казахстан (УК РК).
Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.
Напомним, ранее сообщалось, что в Жанаозене сняли на видео мужчину с оружием. Автор видеоролика рассказал, что произошла перестрелка.
У него изъяли автомат и 15 патронов.
Данный факт зарегистрировали по части 3 статьи 293 (Хулиганство) и статье 287 (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) Уголовного кодекса Республики Казахстан (УК РК).
Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.
Напомним, ранее сообщалось, что в Жанаозене сняли на видео мужчину с оружием. Автор видеоролика рассказал, что произошла перестрелка.