Житель Актау утонул в Каспийском море

Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq-ruhy.kz
Утонул 25-летний мужчина вчера, 30 июня.
Он вместе со своими друзьями отдыхал в запрещенном для купания месте, на «Голубой бухте», в 66 километрах от Актау.
Утонувшего извлекли из воды его же друзья.
Напомним, ранее спасатели Мангистау назвали запрещенные для купания места. Среди них 64-й километр («Голубая бухта») протяжённостью 900 метров и шириной 30 метров.
Он вместе со своими друзьями отдыхал в запрещенном для купания месте, на «Голубой бухте», в 66 километрах от Актау.
Утонувшего извлекли из воды его же друзья.
Напомним, ранее спасатели Мангистау назвали запрещенные для купания места. Среди них 64-й километр («Голубая бухта») протяжённостью 900 метров и шириной 30 метров.