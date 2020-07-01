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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 10:03

Просмотров: 1362

Житель Актау утонул в Каспийском море

Тело погибшего извлекли из воды его друзья. Мужчины отдыхали в запрещенном для купания месте. Об этом сообщил Бауыржан Мырзагул, заместитель руководителя оперативно-спасательного отряда службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) по Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq-ruhy.kz
Утонул 25-летний мужчина вчера, 30 июня.

Он вместе со своими друзьями отдыхал в запрещенном для купания месте, на «Голубой бухте», в 66 километрах от Актау.

Утонувшего извлекли из воды его же друзья.

Напомним, ранее спасатели Мангистау назвали запрещенные для купания места. Среди них 64-й километр («Голубая бухта») протяжённостью 900 метров и шириной 30 метров.



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Комментарии ( 1 )

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Lido (Посетители) Сегодня, 10:52
Аллах, жас адамнын омирден отуы жаныма батады, кайырын берсын, алдынан жарылкасын
 
 

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