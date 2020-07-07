На трассе в Мангистау в автомобиле взорвался газовый баллон

- Взрослые и дети, будьте осторожны в обращении с огнём. Это гарантия вашей безопасности, безопасности ваших родных и близких. Пожар - не стихия, а следствие беспечности людей. Соблюдайте правила пожарной безопасности, - напомнили в ведомстве.

За прошедшую неделю с 29 июня по 5 июля, по сообщению ведомства, спасатели выезжали по тревоге 28 раз, из них на пожары – четыре, на случаи горения – 16 и на аварийно-спасательные работы – восемь раз.Так, 3 июля, в 04:15 в Мунайлинском районе, на трассе у села Бесшокы, полностью сгорел автомобиль Opel Vectra 1995 года выпуска. До прибытия пожарного подразделения произошёл взрыв газового баллона объёмом 60 литров.Спустя два дня, 5 июля, в 11:51 в Тупкараганском районе, на улице Сарсенова села Акшукур, на одном из участков загорелись сарай и крыша гаража. Площадь горения составила 50 квадратных метров.Тем же вечером, 5 июля, в 17:51 на дороге между 24 и 26 микрорайонами, напротив института нефти и газа КГУТИ имени Есенова, произошло горение моторного отсека и салона автомобиля Audi 100 1991 года выпуска.В 23:00 часов 5 июля в микрорайоне Толкын-1 Актау, возле торгового дома «Энергия», полностью сгорел 40-тонный контейнер.Все происшествия прошли без пострадавших.– не выжигайте траву и сухие ветки;– не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им сжигать траву;– во избежание перехода огня с одного строения на другое очистите от мусора и сухой травы территорию своих дворов;– не бросайте горящие спички и окурки;– не оставляйте на освещённом солнцем месте бутылки или осколки стекла;- рассказывать детям о пожаробезопасном поведении;- быть примером для ребёнка во всех ситуациях, связанных с соблюдением требований пожарной безопасности;- не поручать детям самостоятельно включать газовые плиты, электробытовые приборы;- следить за тем, чтобы дети не разжигали костры;- исключить из поля зрения детей такие предметы: спички, зажигалки, свечи, легковоспламеняемые жидкости. Уходя из дома, не оставляйте детей без присмотра.