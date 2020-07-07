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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:08

Просмотров: 2336

На трассе в Мангистау в автомобиле взорвался газовый баллон

Инцидент произошёл в Мунайлинском районе, на трассе у села Бесшокы, сообщили в Службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
За прошедшую неделю с 29 июня по 5 июля, по сообщению ведомства, спасатели выезжали по тревоге 28 раз, из них на пожары – четыре, на случаи горения – 16 и на аварийно-спасательные работы – восемь раз.

Так, 3 июля, в 04:15 в Мунайлинском районе, на трассе у села Бесшокы, полностью сгорел автомобиль Opel Vectra 1995 года выпуска. До прибытия пожарного подразделения произошёл взрыв газового баллона объёмом 60 литров.

Спустя два дня, 5 июля, в 11:51 в Тупкараганском районе, на улице Сарсенова села Акшукур, на одном из участков загорелись сарай и крыша гаража. Площадь горения составила 50 квадратных метров.

Тем же вечером, 5 июля, в 17:51 на дороге между 24 и 26 микрорайонами, напротив института нефти и газа КГУТИ имени Есенова, произошло горение моторного отсека и салона автомобиля Audi 100 1991 года выпуска.

В 23:00 часов 5 июля в микрорайоне Толкын-1 Актау, возле торгового дома «Энергия», полностью сгорел 40-тонный контейнер.

Все происшествия прошли без пострадавших.

В связи с наступлением летнего пожароопасного периода огнеборцы напоминают правила пожарной безопасности:

– не выжигайте траву и сухие ветки;
– не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им сжигать траву;
– во избежание перехода огня с одного строения на другое очистите от мусора и сухой травы территорию своих дворов;
– не бросайте горящие спички и окурки;
– не оставляйте на освещённом солнцем месте бутылки или осколки стекла;

В период летних каникул дети большую часть времени находятся без присмотра взрослых. Для того, чтобы избежать пожаров от детской шалости с огнём, необходимо:

- рассказывать детям о пожаробезопасном поведении;
- быть примером для ребёнка во всех ситуациях, связанных с соблюдением требований пожарной безопасности;
- не поручать детям самостоятельно включать газовые плиты, электробытовые приборы;
- следить за тем, чтобы дети не разжигали костры;
- исключить из поля зрения детей такие предметы: спички, зажигалки, свечи, легковоспламеняемые жидкости. Уходя из дома, не оставляйте детей без присмотра.

- Взрослые и дети, будьте осторожны в обращении с огнём. Это гарантия вашей безопасности, безопасности ваших родных и близких. Пожар - не стихия, а следствие беспечности людей. Соблюдайте правила пожарной безопасности, - напомнили в ведомстве.



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Комментарии ( 1 )

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  • Юрий Спассков
 взрослый (Посетители) Сегодня, 19:40
Газ не заполняйте до "полного" по такой жаре. Порой смотришь, и удивляешься. Втроем раскачивают трахтомобиль, напихивают газ. Проедет 3 км , прогреется баллон газовый и по шву...

Люди, будьте адекватны!
 
 

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