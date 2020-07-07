Розыск нелюдей в Мангистау! Забившим палками и камнями тюленя грозит уголовная ответственность

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За жестокое обращение с животными, как отметил Сакен Дилдахмет, предусмотрено наказание в виде штрафа либо исправительные работы.
Завтра, 8 июля 2020 года, сотрудники инспекции планируют проводить разъяснительные работы на побережье моря для отдыхающих.
Напомним, инцидент произошёл на пляже в селе Курык вечером 6 июля.
Для справки:
Статья 316 УК РК - Жестокое обращение с животными.
Часть 1 - Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских побуждений или с применением садистских методов либо в присутствии малолетних.
Это наказывается штрафом в размере до 120 месячных расчётных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 120 часов, либо арестом на срок до 30 суток.
Часть 2 - То же деяние, совершённое группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, или неоднократно.
Наказание предусматривает штраф в размере до 200 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток.
Завтра, 8 июля 2020 года, сотрудники инспекции планируют проводить разъяснительные работы на побережье моря для отдыхающих.
Напомним, инцидент произошёл на пляже в селе Курык вечером 6 июля.
Для справки:
Статья 316 УК РК - Жестокое обращение с животными.
Часть 1 - Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских побуждений или с применением садистских методов либо в присутствии малолетних.
Это наказывается штрафом в размере до 120 месячных расчётных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 120 часов, либо арестом на срок до 30 суток.
Часть 2 - То же деяние, совершённое группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, или неоднократно.
Наказание предусматривает штраф в размере до 200 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток.