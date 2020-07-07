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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 22:22

Просмотров: 2755

Розыск нелюдей в Мангистау! Забившим палками и камнями тюленя грозит уголовная ответственность

Для установления личности людей и привлечения их к ответственности территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира Мангистауской области направлено письмо в департамент полиции. Об этом сообщил пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира Сакен Дилдахмет на своей странице в Facebook.

Кадр видео
За жестокое обращение с животными, как отметил Сакен Дилдахмет, предусмотрено наказание в виде штрафа либо исправительные работы.

Завтра, 8 июля 2020 года, сотрудники инспекции планируют проводить разъяснительные работы на побережье моря для отдыхающих.

Напомним, инцидент произошёл на пляже в селе Курык вечером 6 июля.

Для справки:

Статья 316 УК РК - Жестокое обращение с животными.

Часть 1 - Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских побуждений или с применением садистских методов либо в присутствии малолетних.

Это наказывается штрафом в размере до 120 месячных расчётных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 120 часов, либо арестом на срок до 30 суток.

Часть 2 - То же деяние, совершённое группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, или неоднократно.

Наказание предусматривает штраф в размере до 200 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток.



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Комментарии ( 24 )

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master_kz (Посетители) Сегодня, 01:56
Цитата: Саt
А как сделать - не понятно.

Ну так были люди, когда все строилось и развивалось. И сплыло. Все ушли.
 
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Pipito_200 (Посетители) Сегодня, 01:35
За чем так сразу к уголовной ответственности , зачем так мягко. Тихо мирно уволить родителей и в черный список работадателей чтобы на работу никуда не брали. Потом и в детдом естественно "зверьков" , кормить же никто не будет .А главное, фамилии и откуда родом обязательно обнародовать , чтобы позор лег и на предков ...
 
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Банкир (Посетители) Сегодня, 01:10
Саt,
к сожалению, согласен.
 
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Саt (Посетители) Сегодня, 00:55
Цитата: master_kz
А я хотел бы жить на манхэттене а живу в актау с


ну-ну. Понял рифму.

Но хотелось бы "манхеттн" тут построить. В теории то всё есть!

А как сделать - не понятно. Каждого тестировать надо походу... и далеко не на коронавирус...
 
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  • n92
 master_kz (Посетители) Сегодня, 00:53
А я хотел бы жить на манхэттене а живу в актау с
 
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  • elek
  • Neo_85
  • Банкир
 Саt (Посетители) Сегодня, 00:43
Цитата: Банкир
думаете, эти дебилы и на человека полезут....возможно. Тогда их просто необходимо изолировать от общества


Так а это ведь доказано! Сравните уровень преступлений против личности в странах, где животных истребляют и в странах, где их берегут. Прямая корреляция.

Вообще уровень жизни людей прямо зависим от отношения этих людей к слабым (старикам, детям, животным) - тут уже не так важно к кому! В антропологии есть такой момент, к примеру, когда нашли первый череп с заросшими дёснами. Это означало то, что наши очень далёкие предки заботились о слабых (о стариках в описанном случае)! Примерно эта же дата считается датой появления ЧЕЛОВЕКА разумного (нашего вида), ну плюс-минус...

Правда может быть и обратная связь, - это когда уровень жизни влияет на отношение к животным, но это то суть меняет не сильно. Так или иначе стоит признать... какой на самом деле у нас уровень жизни. Ну если отбросить понты, скажем так.

Уровень отношения человека к человеку - на дне. Стоит это признать. И никакой экономикой или религией мы это, к сожалению, не исправим. Что говорить про отношения к животным, если мы друг друга ненавидим...

Бабки делать надо.
 
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Банкир (Посетители) Сегодня, 00:41
Саt,думаете, эти дебилы и на человека полезут....возможно. Тогда их просто необходимо изолировать от общества
 
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elek (Посетители) Сегодня, 00:37
Цитата: Businessman
Я уверен на 100%, что это не наши, не местные "люди".

Да, скорее всего это "импорт" - не, ну что за твари такие? Они же больные на всю голову! Пи...ц, их даже лечить не стоит!
 
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  • mer
  • Банкир
  • elek
 Саt (Посетители) Сегодня, 00:30
Цитата: Банкир
А почему оператор не осудил(а) дебилов? То детеныша забивают, теперь - взрослого тюленя. Есть видео, но нет реакции оператора. почему? боится?


Ну да. Боится. Или Вы думаете что люди с палками могут только на тюленей кидаться? Вовсе нет, - любое беззащитное существо - их цель.
 
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Банкир (Посетители) Сегодня, 00:26
А почему оператор не осудил(а) дебилов? То детеныша забивают, теперь - взрослого тюленя. Есть видео, но нет реакции оператора. почему? боится? Всегда считал жителей Шевченко (Актау) культурными людьми. Оказывается, присутствуют и отдельные особи, за которых стыдно МНЕ.
 
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