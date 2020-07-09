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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:13

Просмотров: 2406

Досудебное расследование началось! Организаторов притонов и адвоката задержали в Актау

В настоящее время в отношении подозреваемых проводится досудебное расследование, сообщили в антикоррупционной службе Мангистауской области.

Фото из доступных источников
По факту организации и содержания притонов для занятия проституцией на территории Актау в отношении ряда лиц начато досудебное расследование. Один из фигурантов дела причастен к созданию и руководству организованной группы.

Также в ходе проведения оперативных мероприятий при передаче денежных средств в размере двух миллионов тенге за совершение мошенничества и подстрекательства к даче взятки задержан адвокат Мангистауской областной коллегии адвокатов.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.



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Комментарии ( 3 )

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Marat Schmidt (Посетители) Сегодня, 18:20
Как же вы мерзки, грёбанные сутенеры!
 
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  • Expert
 Guz (Посетители) Сегодня, 18:13
Бандитский Петербург(Актау).
 
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  • Marat Schmidt
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 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 17:09
Адвокат это посредник между подсудимым и судьей. От него толку как от адвоката мало. Тока деньги передаст и все.
 
 

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