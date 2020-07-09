Досудебное расследование началось! Организаторов притонов и адвоката задержали в Актау

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По факту организации и содержания притонов для занятия проституцией на территории Актау в отношении ряда лиц начато досудебное расследование. Один из фигурантов дела причастен к созданию и руководству организованной группы.



Также в ходе проведения оперативных мероприятий при передаче денежных средств в размере двух миллионов тенге за совершение мошенничества и подстрекательства к даче взятки задержан адвокат Мангистауской областной коллегии адвокатов.



Иная информация в интересах следствия не разглашается.