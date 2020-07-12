Четыре человека умерли за неделю в Мангистау от COVID-19

Фото из доступных источников
С 7 по 12 июля по области зафиксировано четыре смерти от COVID-19.
В числе умерших мужчина 1977 года рождения, а также женщины 1935, 1947 и 1961 годов рождения.
Отметим, что Минздрав не называет число погибших в регионе от пневмонии.
Напоминаем, по состоянию на 12 июля COVID-19 подтвердился у 72 человек, и в настоящее время число заражённых составляет 1942 случая.
Также за ближайшие сутки выявлены 67 бессимптомных носителей коронавируса.
От коронавирусной инфекции за сутки вылечились 19 пациентов. Всего по Мангистау за время пандемии выздоровели 1202 человека.
В числе умерших мужчина 1977 года рождения, а также женщины 1935, 1947 и 1961 годов рождения.
Отметим, что Минздрав не называет число погибших в регионе от пневмонии.
Напоминаем, по состоянию на 12 июля COVID-19 подтвердился у 72 человек, и в настоящее время число заражённых составляет 1942 случая.
Также за ближайшие сутки выявлены 67 бессимптомных носителей коронавируса.
От коронавирусной инфекции за сутки вылечились 19 пациентов. Всего по Мангистау за время пандемии выздоровели 1202 человека.