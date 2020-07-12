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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 23:15

Просмотров: 1350

Четыре человека умерли за неделю в Мангистау от COVID-19

В Мангистауской области зарегистрировано четыре случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции. Об этом информирует официальный портал coronavirus2020.kz.

Фото из доступных источников
С 7 по 12 июля по области зафиксировано четыре смерти от COVID-19.

В числе умерших мужчина 1977 года рождения, а также женщины 1935, 1947 и 1961 годов рождения.

Отметим, что Минздрав не называет число погибших в регионе от пневмонии.

Напоминаем, по состоянию на 12 июля COVID-19 подтвердился у 72 человек, и в настоящее время число заражённых составляет 1942 случая.

Также за ближайшие сутки выявлены 67 бессимптомных носителей коронавируса.

От коронавирусной инфекции за сутки вылечились 19 пациентов. Всего по Мангистау за время пандемии выздоровели 1202 человека.



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Комментарии ( 5 )

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kochevneg (Посетители) Сегодня, 02:00
Так как и чем лечиться? Есть кто то, кто вылечился от двусторонней вирусной пневмонии? То говорят антибиотики, то говорят от них отек легких, непонятно кому верить. Оставили народ один на один с пневмонией этой еб.чей

Надо б какую нить умную подпись замутить
 
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  • Multiverse
 Moderator (Администраторы ) Сегодня, 01:24
Multiverse,Мы писали об этом много раз. Информация закрыта никто из врачей, акиматов ее не даст. В больницах снимать запрещено
 
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Multiverse (Посетители) Сегодня, 01:20
А пыталась ли газета, на прямую, без посредников, вопросы нашим больницам адресовывать ?
Если нет, то какая мотивация с отсутствием подобного интереса uhmylka ?
 
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spamregg (Посетители) Сегодня, 01:03
Да с чего все взяли что смертность высокая? В городе болеет гораздо больше чем пишут в разы просто, но тяжелых больных с пневмонией фиксируют потому что они обращаются.
Но не обращаются ведь все люди кто болеет короной. Кто считает тех кто дома болеет и сам лечиться. Если всех посчитать то выйдет те самые 10-20% тяжело больных и смертность 1-3%.
 
-1
  • Fargo
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  • pronina1976
  • Expert
  • mer
  • Multiverse
 babe (Посетители) Вчера, 23:55
Смерти от пневмонии вызванные COVID 19 почему не оглашаются ? Ведь смертность высокая именно от пневмонии. Или опять страх опозориться, перед другими странами , что сидели 3 мес на карантине и так и не смогли подготовиться.
 
 

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