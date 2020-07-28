Пытался помочь друзьям: Мужчина утонул на водосбросном канале «Шора» в Мангистау

Скриншот видеоматериала
Трагический инцидент произошёл вчера, 27 июля, на водосбросном канале «Шора».
Сообщение об утонувшем поступило на пульт дежурного в 19:35.
- Трое парней отдыхали на водосбросном канале. Купались, но из моря вышли только двое из них. Мужчина 2001 года рождения утонул. Его тело было обнаружено только сегодня утром в 100 метрах от берега. Все трое - жители села Мангистау Мунайлинского района, - сообщил Нурсултан Абдираш.
На месте происшествия присутствовали очевидцы. Один из них, Рахимжан Бектилеуов, рассказал, что погибший парень пытался спасти друзей.
- Я вместе с супругой находился на берегу по левую сторону от канала. Видел компанию ребят из пяти человек, они отдыхали на мелководье возле «Шоры». Позже увидел, как двоих парней стало уносить в сторону «обрыва», в открытое море. Они пытались выбраться, плыли против течения, но безуспешно. Им на помощь кинулись двое их товарищей. Один из них утонул при попытке спасти друзей, второй не смог помочь товарищам и самостоятельно выбрался на берег. Первые двое - прислушались к моему совету плыть в сторону берега по левой стороне. Как только они отплыли от водоканала - я ринулся к ним помочь - было видно, что они устали, истощены. Один наглотался воды, отдыхающие на пляже оказали ему первую помощь. Потом его забрала «Скорая». Всё это время их пятый приятель сидел на берегу, - рассказал Рахимжан Бектилеуов.
Напомним, в мае на водоканале «Шора» утонул 16-летний юноша.
Сообщение об утонувшем поступило на пульт дежурного в 19:35.
- Трое парней отдыхали на водосбросном канале. Купались, но из моря вышли только двое из них. Мужчина 2001 года рождения утонул. Его тело было обнаружено только сегодня утром в 100 метрах от берега. Все трое - жители села Мангистау Мунайлинского района, - сообщил Нурсултан Абдираш.
На месте происшествия присутствовали очевидцы. Один из них, Рахимжан Бектилеуов, рассказал, что погибший парень пытался спасти друзей.
- Я вместе с супругой находился на берегу по левую сторону от канала. Видел компанию ребят из пяти человек, они отдыхали на мелководье возле «Шоры». Позже увидел, как двоих парней стало уносить в сторону «обрыва», в открытое море. Они пытались выбраться, плыли против течения, но безуспешно. Им на помощь кинулись двое их товарищей. Один из них утонул при попытке спасти друзей, второй не смог помочь товарищам и самостоятельно выбрался на берег. Первые двое - прислушались к моему совету плыть в сторону берега по левой стороне. Как только они отплыли от водоканала - я ринулся к ним помочь - было видно, что они устали, истощены. Один наглотался воды, отдыхающие на пляже оказали ему первую помощь. Потом его забрала «Скорая». Всё это время их пятый приятель сидел на берегу, - рассказал Рахимжан Бектилеуов.
Напомним, в мае на водоканале «Шора» утонул 16-летний юноша.