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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 10:54

Просмотров: 1924

Пытался помочь друзьям: Мужчина утонул на водосбросном канале «Шора» в Мангистау

Очевидцы происшествия рассказали, что мужчина погиб при попытке спасти своих тонущих друзей. Тело погибшего обнаружили сегодня утром в 100 метрах от берега. Об этом сообщил Нурсултан Абдираш, исполняющий обязанности начальника управления по чрезвычайным ситуациям Актау.

Скриншот видеоматериала
Трагический инцидент произошёл вчера, 27 июля, на водосбросном канале «Шора».

Сообщение об утонувшем поступило на пульт дежурного в 19:35.

- Трое парней отдыхали на водосбросном канале. Купались, но из моря вышли только двое из них. Мужчина 2001 года рождения утонул. Его тело было обнаружено только сегодня утром в 100 метрах от берега. Все трое - жители села Мангистау Мунайлинского района, - сообщил Нурсултан Абдираш.

На месте происшествия присутствовали очевидцы. Один из них, Рахимжан Бектилеуов, рассказал, что погибший парень пытался спасти друзей.

- Я вместе с супругой находился на берегу по левую сторону от канала. Видел компанию ребят из пяти человек, они отдыхали на мелководье возле «Шоры». Позже увидел, как двоих парней стало уносить в сторону «обрыва», в открытое море. Они пытались выбраться, плыли против течения, но безуспешно. Им на помощь кинулись двое их товарищей. Один из них утонул при попытке спасти друзей, второй не смог помочь товарищам и самостоятельно выбрался на берег. Первые двое - прислушались к моему совету плыть в сторону берега по левой стороне. Как только они отплыли от водоканала - я ринулся к ним помочь - было видно, что они устали, истощены. Один наглотался воды, отдыхающие на пляже оказали ему первую помощь. Потом его забрала «Скорая». Всё это время их пятый приятель сидел на берегу, - рассказал Рахимжан Бектилеуов.



Напомним, в мае на водоканале «Шора» утонул 16-летний юноша.

Пытался помочь друзьям: Мужчина утонул на водосбросном канале «Шора» в Мангистау

Пытался помочь друзьям: Мужчина утонул на водосбросном канале «Шора» в Мангистау

Пытался помочь друзьям: Мужчина утонул на водосбросном канале «Шора» в Мангистау



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Комментарии ( 3 )

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  • Василий Кравчук
  • Vohazab
 mer (Посетители) Сегодня, 11:50
Покупались в карантин, а пятый чел правильно сделал, героизм тут не уместен, не уверен, нелезь. Сколько не говори, будут там купаться, потому как естественный отбор...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Василий Кравчук
 Имярек (Посетители) Сегодня, 11:45
Как можно быть такими глупцами
Естественный отбор...

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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