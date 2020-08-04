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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 16:57

Просмотров: 2230

Гражданин Нигерии пытался дать взятку полицейскому Мангистау

Иностранца задержали и применили к нему меру пресечения в виде подписки о невыезде. По факту дачи взятки возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта sputniknews.kz
Взятку за возможность работать на территории Мангистауской области пытался дать гражданин Нигерии сотруднику миграционной полиции региона.

- Старший инспектор специального отряда роты по борьбе с незаконной миграцией департамента полиции региона, Куат Канбаев отказался от предложенных денег и доложил о данном факте в управление собственной безопасности, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Иностранец был задержан.

- По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного применена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Материал направлен в суд для принятия процессуального решения. Сотрудника наградили за оперативную бдительность в ходе исполнения своих служебных обязанностей и вклад в повышение авторитета полиции перед народом, - добавили в пресс-службе департамента полиции региона.



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Комментарии ( 12 )

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Коммунист. (Посетители) Сегодня, 19:36
В отношении задержанного применена мера пресечения в виде подписки о не выезде.

Вопрос в следующем!,КАК!, во время пандемии нигериец смог ВЪЕХАТЬ и пытаться работать в Казахстане?..ЧТО!, такой классный специалист, у нас рабов оралманов и соседних республик девать не куда, сидят вдоль дорог.

Цитата: aalleennaa69
Наверно мало дал , ментов честных не бывает !!! Не смешите

ЭТО!, точно!...

Когда?!,ЖЕ!, придёт СВЕТЛОЕ "будущее"?!..
 
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замакима (Посетители) Сегодня, 19:06
Негирииец привык что в Нигерии взятки берут. Думал и тут проканает)))))))))))) но тут ему не Нигерия)))))).... У нас ТОЛЬКО ЗАМЫАКИМА ПО 400000ЕВРО ВЗЯТКИ БЕРЦИ)))
 
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  • Коммунист.
 Кoт (Посетители) Сегодня, 18:34
За мою жизнь ни разу не видел что бы сотрудники отказывались от взятки. Бывало даже что вымогали 100 000, а в итоге брали 20, т.к. "ну нету больше".
 
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  • мунайши73
 Ed Word (Посетители) Сегодня, 18:33
Если так, то он молодец и почет ему и уважуха! Вот это прям новость выдающееся, экзотика пошла... Но только поаккуратнее там с черным, не забывайте Black Lives Matter, не то что наши...

Но если честно, я думаю что в ближайшие дни мы увидим еще не одну серию "большой стирки", ведь народ у нас любит и съедает мыльные оперы, т.е., о том какие полицейские молодцы и как они добросовестно работают под грамотным и честным руководством своих генералов, а не только улицы перегораживают посреди города для траурной процессии..! Сюжеты изучены и не новы, сейчас начнутся маневры типа громкое задержание извращенца, наркоманов и грязного коррупционера, т.е. "козлов отпущения" в жертву, тем более Айт только прошел, не дай бог оказаться в народных новостях в ЛАДЕ кому, тоже в отправят в стиралку, кого надо тоже быстро превлекут, но так чтоб потом по самые "помидоры" не привлекли, ведь наказывать дважды за один проступок как бы нельзя, все сотрудники ДВД пожертвуют однодневный заработок куда нить на благое дело, в общем "Белизна и средства против пятен" в помощь в этой показательной стирке! Так что все кто не в ролях, запасемся поп-корном и прижимаем свои пятые точки на карантинном кресле, и никуда не выходим, шоу продолжается товарищи..!
 
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  • Сергей Владимиров
  • Коммунист.
 Riddik (Посетители) Сегодня, 18:32
Предлагал наверно в кабинете, под камерой. Вот полицай и включил честность, ещё и грамоту получит.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Сергей Владимиров
  • Kuba Zhanibekov 308
  • Коммунист.
 aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 18:05
Наверно мало дал , ментов честных не бывает !!! Не смешите
 
-1
  • FL
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310 (Посетители) Сегодня, 17:51
Ай яй яй яй убили негра убили негра не за что не про что
 
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  • Сергей Владимиров
  • Коммунист.
 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 17:42
От гражданина Нигерии не взял а от узбеков продающих самсу на центральном рынке каждый месяц берет. Вот так власть.
 
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  • Daulet201999
  • Papirosso
  • замакима
  • Сергей Владимиров
 Дон (Посетители) Сегодня, 17:36
Просто не шарит как давать надо. Полицай обиделся то что ему мало предложили, он наверное не дешевка и в разы больше берет
 
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  • Seawolf
  • arelav_74
  • мунайши73
 Pear (Посетители) Сегодня, 17:24
#BlackLivesMatter
 
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