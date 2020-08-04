Гражданин Нигерии пытался дать взятку полицейскому Мангистау

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Взятку за возможность работать на территории Мангистауской области пытался дать гражданин Нигерии сотруднику миграционной полиции региона.



- Старший инспектор специального отряда роты по борьбе с незаконной миграцией департамента полиции региона, Куат Канбаев отказался от предложенных денег и доложил о данном факте в управление собственной безопасности, - пояснили в пресс-службе ведомства.



Иностранец был задержан.



- По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного применена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Материал направлен в суд для принятия процессуального решения. Сотрудника наградили за оперативную бдительность в ходе исполнения своих служебных обязанностей и вклад в повышение авторитета полиции перед народом, - добавили в пресс-службе департамента полиции региона.