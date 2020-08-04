Полиция Актау разыскивает подозреваемого в намерении похитить мальчика

Иллюстративное фото с сайта 31tv.ru
В департаменте полиции Мангистауской области прокомментировали инцидент, произошедший с 10-летним мальчиком, который случился на территории жилого комплекса Green Plaza. По данным пресс-службы ведомства, тётя мальчика обратилась в полицию уже после публикации жалобы в Сети.
- Заявление было принято сегодня, 4 августа, примерно в 16:00. Сотрудники полиции сразу же приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. В данный момент изучаются данные с камер видеонаблюдения. Мужчина разыскивается, - пояснили в пресс-службе ведомства.
Напомним, ранее сообщалось, что мужчина, одетый во всё чёрное, схватил за руку мальчика и пытался увести в безлюдное место. Ребёнку удалось вырваться из рук мужчины.
- Заявление было принято сегодня, 4 августа, примерно в 16:00. Сотрудники полиции сразу же приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. В данный момент изучаются данные с камер видеонаблюдения. Мужчина разыскивается, - пояснили в пресс-службе ведомства.
Напомним, ранее сообщалось, что мужчина, одетый во всё чёрное, схватил за руку мальчика и пытался увести в безлюдное место. Ребёнку удалось вырваться из рук мужчины.
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