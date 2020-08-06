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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 18:57

Просмотров: 2585

Пропавшего мужчину разыскивают супруга и полиция Актау

Абловас Джумаев пропал больше суток назад. Его супруга Айгуль Акбердиева считает, что ее мужа похитили. В департаменте полиции Мангистауской области заявили, что в данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия по поиску пропавшего.

Абловас Джумаев со своей супругой. Фото предоставлено Айгуль Акбердиевой
Житель Актау Абловас Джумаев пропал без вести вчера, 5 августа.

По словам его супруги Айгуль Акбердиевой, еще утром того дня он находился дома.

В полиции сообщили, что факт пропажи Абловаса Джумаева зарегистрировали в единый реестр досудебных расследований.

- Вчера, примерно в 15:20, на пульт дежурного «102» поступил вызов от гражданки о пропаже ее супруга. На место выехал экипаж полиции для выяснения обстоятельств, - отметили в пресс-службе полиции области.

В ведомстве добавили, что в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению места нахождения пропавшего.

Пропавшего мужчину разыскивают супруга и полиция Актау

Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции Мангистауской области.


Пропавший был одет в рубашку розового цвета, черные брюки и туфли.

Всех, кто владеет информацией о местоположении пропавшего, просят связаться по телефону: 8 (701) 412 06 07 (Айгуль).

Напомним, в прошлом году многодетную мать из Актау Айгуль Акбердиеву обвиняли в призывах к захвату власти. Актауский городской суд оправдал женщину.

Позже прокуратура Мангистауской области подала апелляционное ходатайство по оправдательному приговору в отношении Айгуль Акбердиевой, которая обвинялась в призывах к захвату власти.



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Комментарии ( 3 )

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Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 20:19
Видел его в ютубе. Говорил что начиная от президента и т.д живут безбедно, каждый день едят мясо и черную икру а мы думаем как бы прокормиться. Несправедливо. Посадить хотят его не зачто, а что делать. Я бы тоже сбежал. Закона нет. Фургала Путин посадил. Судья выполнит любой приказ. Судей должен выбирать народ только тогда будет правосудие.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Daulet201999
 Guz (Посетители) Сегодня, 19:06
Если пропавший каким нибудь боком причастен к протестному движению или оппозиции всё возможно. У нас это запросто.
 
-2
  • makovka
  • Daulet201999
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • babe
 Коммунист. (Посетители) Сегодня, 19:03
Дождём смыло!...Где то всплывёт в другом ауле где ещё куча его детей...

Когда?!,ЖЕ!, придёт СВЕТЛОЕ "будущее"?!..
 
 

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