Пропавшего мужчину разыскивают супруга и полиция Актау

Абловас Джумаев со своей супругой. Фото предоставлено Айгуль Акбердиевой
Житель Актау Абловас Джумаев пропал без вести вчера, 5 августа.
По словам его супруги Айгуль Акбердиевой, еще утром того дня он находился дома.
В полиции сообщили, что факт пропажи Абловаса Джумаева зарегистрировали в единый реестр досудебных расследований.
- Вчера, примерно в 15:20, на пульт дежурного «102» поступил вызов от гражданки о пропаже ее супруга. На место выехал экипаж полиции для выяснения обстоятельств, - отметили в пресс-службе полиции области.
В ведомстве добавили, что в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению места нахождения пропавшего.
Пропавший был одет в рубашку розового цвета, черные брюки и туфли.
Всех, кто владеет информацией о местоположении пропавшего, просят связаться по телефону: 8 (701) 412 06 07 (Айгуль).
Напомним, в прошлом году многодетную мать из Актау Айгуль Акбердиеву обвиняли в призывах к захвату власти. Актауский городской суд оправдал женщину.
Позже прокуратура Мангистауской области подала апелляционное ходатайство по оправдательному приговору в отношении Айгуль Акбердиевой, которая обвинялась в призывах к захвату власти.
По словам его супруги Айгуль Акбердиевой, еще утром того дня он находился дома.
В полиции сообщили, что факт пропажи Абловаса Джумаева зарегистрировали в единый реестр досудебных расследований.
- Вчера, примерно в 15:20, на пульт дежурного «102» поступил вызов от гражданки о пропаже ее супруга. На место выехал экипаж полиции для выяснения обстоятельств, - отметили в пресс-службе полиции области.
В ведомстве добавили, что в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению места нахождения пропавшего.
Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции Мангистауской области.
Пропавший был одет в рубашку розового цвета, черные брюки и туфли.
Всех, кто владеет информацией о местоположении пропавшего, просят связаться по телефону: 8 (701) 412 06 07 (Айгуль).
Напомним, в прошлом году многодетную мать из Актау Айгуль Акбердиеву обвиняли в призывах к захвату власти. Актауский городской суд оправдал женщину.
Позже прокуратура Мангистауской области подала апелляционное ходатайство по оправдательному приговору в отношении Айгуль Акбердиевой, которая обвинялась в призывах к захвату власти.