«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 10 Августа
+25...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 418.17 KZT
  • €1 = 494.07 KZT
  • 1 RUB = 5.68 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 17:25

Просмотров: 33

Увели из-под носа: Автомобиль со штрафстоянки похитили в Актау

Похищение автомобиля с городской штрафстоянки, расположенной в 1 микрорайоне, было тщательно подготовлено и осуществлено с помощью эвакуатора. Об этом заявила хозяйка автомобиля Светлана.

Фото предоставлено Светланой Пилипенко
В редакцию Lada.kz обратилась жительница Актау Светлана.

По словам женщины, автомобиль ее покойного дяди обманным путем забрали со штрафной стоянки в 1 микрорайоне.

- Изначально, когда скончался мой дядя, автомобиль привезли на станцию технического обслуживания. Работник СТО иногда катался на автомобиле, хотя мы ему запрещали это делать. Сняли номера с автомобиля, чтобы он не ездил на машине. В итоге он поставил другие номера и 17 июля попался сотрудникам полиции. Автомобиль водворили на штрафстоянку. Работник СТО признал вину, оплатил штраф, 4 августа мы пошли забирать автомобиль с тётей и узнали, что машины нет в базе. Какой-то инспектор полиции 24 июля оформил разрешение на то, чтобы забрать авто, причем на имя неизвестного мужчины. Автомобиль 1 августа забрала женщина, без документов на машину. Как мы узнали позднее, СпецЦОН якобы подтвердил утерю техпаспорта. А он у меня на руках! Как-будто подготовились. Я решила узнать, как вообще работает штрафная стоянка. Пришла туда, спросила у охранника: как мне забрать автомобиль, если у меня нет с собой документов? Он ответил: «Договоримся», - рассказала Светлана.

Как отметила женщина, автомобиль, скорее всего, вывезли при помощи эвакуатора, так как в машине отсутствовал аккумулятор.

- Работник СТО снял аккумулятор после того, как авто водворили на штрафстоянку. Пара ключей была только у него. Мы написали заявление в полицию и прокуратуру. К нам прикрепили следователя, в полиции сказали, что завели уголовное дело по статье «Мошенничество», - пояснила Светлана.

Жительница города отметила, что за пару дней до того, как они узнали о краже, к ее тете приходили сотрудники полиции.

- Они просили написать объяснительную, почему она не оплачивает штраф и место на штрафной стоянке. Все уже было оплачено, сама стоянка - бесплатная. Говорили, что если не оплатим - машину утилизируют и вызовут тетю в управление полиции. Когда она попросила их вновь показать документы, они развернулись и ушли. Одеты были не в форму, а в спортивные костюмы, - добавила Светлана.

Свидетелей инцидента просят связаться по телефону: 8 (701) 0573881 (Светлана).



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика