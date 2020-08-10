Увели из-под носа: Автомобиль со штрафстоянки похитили в Актау

Фото предоставлено Светланой Пилипенко

В редакцию Lada.kz обратилась жительница Актау Светлана.



По словам женщины, автомобиль ее покойного дяди обманным путем забрали со штрафной стоянки в 1 микрорайоне.



- Изначально, когда скончался мой дядя, автомобиль привезли на станцию технического обслуживания. Работник СТО иногда катался на автомобиле, хотя мы ему запрещали это делать. Сняли номера с автомобиля, чтобы он не ездил на машине. В итоге он поставил другие номера и 17 июля попался сотрудникам полиции. Автомобиль водворили на штрафстоянку. Работник СТО признал вину, оплатил штраф, 4 августа мы пошли забирать автомобиль с тётей и узнали, что машины нет в базе. Какой-то инспектор полиции 24 июля оформил разрешение на то, чтобы забрать авто, причем на имя неизвестного мужчины. Автомобиль 1 августа забрала женщина, без документов на машину. Как мы узнали позднее, СпецЦОН якобы подтвердил утерю техпаспорта. А он у меня на руках! Как-будто подготовились. Я решила узнать, как вообще работает штрафная стоянка. Пришла туда, спросила у охранника: как мне забрать автомобиль, если у меня нет с собой документов? Он ответил: «Договоримся», - рассказала Светлана.



Как отметила женщина, автомобиль, скорее всего, вывезли при помощи эвакуатора, так как в машине отсутствовал аккумулятор.



- Работник СТО снял аккумулятор после того, как авто водворили на штрафстоянку. Пара ключей была только у него. Мы написали заявление в полицию и прокуратуру. К нам прикрепили следователя, в полиции сказали, что завели уголовное дело по статье «Мошенничество», - пояснила Светлана.



Жительница города отметила, что за пару дней до того, как они узнали о краже, к ее тете приходили сотрудники полиции.



- Они просили написать объяснительную, почему она не оплачивает штраф и место на штрафной стоянке. Все уже было оплачено, сама стоянка - бесплатная. Говорили, что если не оплатим - машину утилизируют и вызовут тетю в управление полиции. Когда она попросила их вновь показать документы, они развернулись и ушли. Одеты были не в форму, а в спортивные костюмы, - добавила Светлана.



Свидетелей инцидента просят связаться по телефону: 8 (701) 0573881 (Светлана).