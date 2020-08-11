Досудебное расследование начато по факту  угона автомобиля со штрафстоянки в Актау

Фото предоставлено Светланой Пилипенко
В департаменте полиции Мангистауской области рассказали подробности угона автомобиля со штрафстоянки в Актау.
В управление полиции Актау 5 августа с заявлением о похищении принадлежащего ей автотранспорта Ravon Nexia R3 со штрафстоянки в 1 микрорайоне обратилась гражданка М.
Данный факт 6 августа зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 1 статьи 190 Уголовного Кодекса Республики Казахстан.
- Проводятся розыскные мероприятия, - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.
По данным пресс-службы полиции региона, 17 июля 2020 года гражданка М. была уведомлена сотрудниками управления полиции Актау о том, что гражданин Г. управлял автомобилем марки Ravon Nexia R3 с подложными государственными номерами и отсутствием документов на данный автотранспорт, в связи с чем сотрудниками патрульной полиции данный транспорт водворен на штрафную стоянку.
Статья 190. Мошенничество
Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
Ранее о похищение автомобиля с городской штрафстоянки, расположенной в 1 микрорайоне, заявила хозяйка автомобиля Светлана.
В управление полиции Актау 5 августа с заявлением о похищении принадлежащего ей автотранспорта Ravon Nexia R3 со штрафстоянки в 1 микрорайоне обратилась гражданка М.
Данный факт 6 августа зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 1 статьи 190 Уголовного Кодекса Республики Казахстан.
- Проводятся розыскные мероприятия, - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.
По данным пресс-службы полиции региона, 17 июля 2020 года гражданка М. была уведомлена сотрудниками управления полиции Актау о том, что гражданин Г. управлял автомобилем марки Ravon Nexia R3 с подложными государственными номерами и отсутствием документов на данный автотранспорт, в связи с чем сотрудниками патрульной полиции данный транспорт водворен на штрафную стоянку.
Статья 190. Мошенничество
Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
Ранее о похищение автомобиля с городской штрафстоянки, расположенной в 1 микрорайоне, заявила хозяйка автомобиля Светлана.
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