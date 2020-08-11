«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 11 Августа
+25...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 417.99 KZT
  • €1 = 492.68 KZT
  • 1 RUB = 5.74 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:59

Просмотров: 583

Досудебное расследование начато по факту  угона автомобиля со штрафстоянки в Актау

Досудебное расследование начато по части 1 статьи 190 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (Мошенничество). Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото предоставлено Светланой Пилипенко
В департаменте полиции Мангистауской области рассказали подробности угона автомобиля со штрафстоянки в Актау.

В управление полиции Актау 5 августа с заявлением о похищении принадлежащего ей автотранспорта Ravon Nexia R3 со штрафстоянки в 1 микрорайоне обратилась гражданка М.

Данный факт 6 августа зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 1 статьи 190 Уголовного Кодекса Республики Казахстан.

- Проводятся розыскные мероприятия, - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

По данным пресс-службы полиции региона, 17 июля 2020 года гражданка М. была уведомлена сотрудниками управления полиции Актау о том, что гражданин Г. управлял автомобилем марки Ravon Nexia R3 с подложными государственными номерами и отсутствием документов на данный автотранспорт, в связи с чем сотрудниками патрульной полиции данный транспорт водворен на штрафную стоянку.

Статья 190. Мошенничество

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Ранее о похищение автомобиля с городской штрафстоянки, расположенной в 1 микрорайоне, заявила хозяйка автомобиля Светлана.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика