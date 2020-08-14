Очевидцы Актау: Мужчина хотел сбежать из дома с помощью простыней





Инцидент произошел сегодня, 14 августа, в 16 доме 32Б микрорайона.По словам очевидцев, мужчина пытался покинуть дом через балкон с помощью простыней. По словам соседей, такое решение он принял из-за того, что домочадцы закрыли его в квартире.В пресс-службе департамента полиции сообщили, что вызов на пульт дежурного «102» по данному факту поступал.