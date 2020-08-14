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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 22:14

Просмотров: 629

Очевидцы Актау: Мужчина хотел сбежать из дома с помощью простыней

В Актау мужчина хотел покинуть квартиру через балкон с помощью простыней. Очевидцы сняли на видео попытку побега со второго этажа.

Кадр видео
Инцидент произошел сегодня, 14 августа, в 16 доме 32Б микрорайона.

По словам очевидцев, мужчина пытался покинуть дом через балкон с помощью простыней. По словам соседей, такое решение он принял из-за того, что домочадцы закрыли его в квартире.




В пресс-службе департамента полиции сообщили, что вызов на пульт дежурного «102» по данному факту поступал.



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Комментарии ( 2 )

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Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 22:46
Надо смочить узел, чтобы не развязался.
 
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Yanis (Посетители) Сегодня, 22:23
А разве запрещено покидать квартиру через балкон? Хоть с помощью простыней, хоть без этой помощи.

Большинство людей готово безмерно трудиться, лишь бы избавиться от необходимости немножко подумать. (Т. Эдисон)
 
 

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