В Мангистау задержали «поставщиков» наркотиков в колонию

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Задержаны «поставщики» наркотиков и сотовых телефонов в колонию Мангистауской области.



Как отметили в ДУИС, оперативные мероприятия проводились с марта текущего года совместно с управлением по противодействию наркобизнесу департамента полиции региона.



Борцы с преступностью в учреждениях УИС разработали алгоритм действий по изобличению и фиксации осужденных, являющихся нарушителями порядка исполнения наказания. Они, пользуясь связью с криминалитетом региона, пытались организовать доставку сотовых телефонов и наркотиков в колонию.



– Осужденные во время реализации своих незаконных действий тщательно предусмотрели все детали. Это периметр колонии, вырытые рвы шириной 2,5 метра, что исключало подъезд автотранспорта к учреждению, и быстрого скрытия с места происшествия. Распределяли роли гражданских лиц, регулировали их действия и время перебросов в наиболее уязвимых местах. Нам удалось установить контакты «доставщиков» на свободе и факты передачи телефонов, наркотиков и их распространение, – отметил Руслан Уразбаев.



По результатам мероприятий задержаны двое граждан Мангистауской области, которые дали признательные показания в отношении осужденных. Судом города Актау санкционировано задержание троих осужденных с проведением обысков спальных мест и личных вещей. В настоящее время подозреваемые этапированы в ИВС города Актау, проводятся следственные действия.