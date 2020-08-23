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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:49

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В Мангистау задержали «поставщиков» наркотиков в колонию

В колонию пытались пронести наркотики и сотовые телефоны. Об этом сообщил Руслан Уразбаев, заместитель начальника департамента уголовно-исполнительной системы (ДУИС) по Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта obninsk.name
Задержаны «поставщики» наркотиков и сотовых телефонов в колонию Мангистауской области.

Как отметили в ДУИС, оперативные мероприятия проводились с марта текущего года совместно с управлением по противодействию наркобизнесу департамента полиции региона.

Борцы с преступностью в учреждениях УИС разработали алгоритм действий по изобличению и фиксации осужденных, являющихся нарушителями порядка исполнения наказания. Они, пользуясь связью с криминалитетом региона, пытались организовать доставку сотовых телефонов и наркотиков в колонию.

– Осужденные во время реализации своих незаконных действий тщательно предусмотрели все детали. Это периметр колонии, вырытые рвы шириной 2,5 метра, что исключало подъезд автотранспорта к учреждению, и быстрого скрытия с места происшествия. Распределяли роли гражданских лиц, регулировали их действия и время перебросов в наиболее уязвимых местах. Нам удалось установить контакты «доставщиков» на свободе и факты передачи телефонов, наркотиков и их распространение, – отметил Руслан Уразбаев.

По результатам мероприятий задержаны двое граждан Мангистауской области, которые дали признательные показания в отношении осужденных. Судом города Актау санкционировано задержание троих осужденных с проведением обысков спальных мест и личных вещей. В настоящее время подозреваемые этапированы в ИВС города Актау, проводятся следственные действия.



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