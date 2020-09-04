Жителей Актау предупреждают об орудующем мошеннике из Нур-Султана

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В сюжете телеканала «Мангистау» сообщается, что некий мужчина из Нур-Султана в социальных сетях обещает людям помочь с получением водительских прав и военного билета за отдельную плату.
Там же, в социальных сетях, он выкладывал видео с положительными отзывами своих клиентов, что заставило доверчивых граждан поверить в законность этих действий. Схема афериста проста, сначала он просит перечислить ему 50 процентов оплаты, остальную сумму «жертва» должна оплатить якобы после получения документа. В итоге, как уверяют сотрудники правоохранительных органов, люди остаются без своих денег.
- Граждане Казахстана могут получить водительские права только в автоЦОНе. Мы призываем жителей региона не верить непроверенной информации. Это дело рук мошенников, - сказал Дидар Бекболат, заместитель руководителя специализированного ЦОНа корреспонденту телеканала «Мангистау».
Там же, в социальных сетях, он выкладывал видео с положительными отзывами своих клиентов, что заставило доверчивых граждан поверить в законность этих действий. Схема афериста проста, сначала он просит перечислить ему 50 процентов оплаты, остальную сумму «жертва» должна оплатить якобы после получения документа. В итоге, как уверяют сотрудники правоохранительных органов, люди остаются без своих денег.
- Граждане Казахстана могут получить водительские права только в автоЦОНе. Мы призываем жителей региона не верить непроверенной информации. Это дело рук мошенников, - сказал Дидар Бекболат, заместитель руководителя специализированного ЦОНа корреспонденту телеканала «Мангистау».