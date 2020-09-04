«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 04 Сентября
+26...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 420.76 KZT
  • €1 = 498.68 KZT
  • 1 RUB = 5.61 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:24

Просмотров: 1876

Жителей Актау предупреждают об орудующем мошеннике из Нур-Султана

В Актау мошенник в социальных сетях за отдельную плату обещал выдать гражданам военные билеты и водительские права. Сотрудники правоохранительных органов призывают граждан не доверять свои деньги незнакомцам и сделать все по закону. Об этом сообщается на телеканале «Мангистау».

Иллюстративное фото
В сюжете телеканала «Мангистау» сообщается, что некий мужчина из Нур-Султана в социальных сетях обещает людям помочь с получением водительских прав и военного билета за отдельную плату.

Там же, в социальных сетях, он выкладывал видео с положительными отзывами своих клиентов, что заставило доверчивых граждан поверить в законность этих действий. Схема афериста проста, сначала он просит перечислить ему 50 процентов оплаты, остальную сумму «жертва» должна оплатить якобы после получения документа. В итоге, как уверяют сотрудники правоохранительных органов, люди остаются без своих денег.

- Граждане Казахстана могут получить водительские права только в автоЦОНе. Мы призываем жителей региона не верить непроверенной информации. Это дело рук мошенников, - сказал Дидар Бекболат, заместитель руководителя специализированного ЦОНа корреспонденту телеканала «Мангистау».



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
slavik (Посетители) Сегодня, 17:22
Ищите мохнатую лапу в самом автоЦОНе,так будет надёжнее.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
x-funt (Посетители) Сегодня, 16:45
Кстати, еще на олх выскакивают объявление дешевое. Например, телевизор и описание стоит фото, где написано дословно "помогу получить права любые категории", там тоже мошенник. Если написать ватсап по этому номеру, на фото молодой парень в костюме. Заранее предупреждаю.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика