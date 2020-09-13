Младенца нашли на улице в Жанаозене

- На данный момент малыш находится в палате интенсивной терапии. Состояние ребёнка оценивается как стабильно тяжёлое. Ему подают увлажнённый кислород, дышит самостоятельно, находится на парентеральном питании. Где родился ребёнок и сколько дней - неизвестно. После улучшения состояния дальнейшей судьбой будет заниматься отдел опеки, - сообщили в ведомстве.

Информация о найденном ребёнке поступила на пульт дежурного «103» 11 сентября в 23:05 от местных жителей, которые услышали его плач.Бригада Скорой помощи доставила новорождённого в Жанаозенскую городскую многопрофильную больницу.Спасённый мальчик имел вес 2 килограмма 740 граммов и рост 49 сантиметров. Он поступил с температурой 31 градус. Пуповина была грубо оторвана. Оповещение незамедлительно было передано в полицию.