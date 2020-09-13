Полиция ищет мать найденного в Жанаозене младенца

- Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) управления полиции Жанаозена по части 1 статьи 119 УК РК (Оставление в опасности). В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление матери, - сообщили в ведомстве.

Сообщение о ребёнке, который был обнаружен около одного из частных домов, было передано со Скорой помощи в дежурную часть управления полиции Жанаозена 11 сентября в 23:00.Напомним, медики доставили новорождённого в Жанаозенскую городскую многопрофильную больницу. Малыш находится в палате интенсивной терапии. Состояние ребёнка оценивается как стабильно тяжёлое.