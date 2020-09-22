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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 09:12

Просмотров: 433

Неприкасаемые или #Онижедети! Подросток переехал женщину на автомобиле в Актау

Три раза переехал 58-летнюю жительницу Актау 15-летний подросток будучи в алкогольном опьянении. Обстоятельства происшествия, которое случилось около двух месяцев назад, рассказала Майина Агалорова, дочь пострадавшей.

Коллаж из фото. Фото предоставлены Майиной Агалоровой
Инцидент произошел во дворе дома №18 в 9 микрорайоне.

Около часа ночи на 58-летнюю женщину трижды наехал 15-летний подросток на легковом автомобиле марки Volkswagen Jetta.

По словам дочери пострадавшей, подросток совершил наезд на ее мать три раза, в последний раз оставив женщину под колесами его автомобиля. У пострадавшей диагностированы переломы пяти ребер, помимо этого, у нее проткнуто легкое и разорваны связки.

Неприкасаемые или #Онижедети! Подросток переехал женщину на автомобиле в Актау

Неприкасаемые или #Онижедети! Подросток переехал женщину на автомобиле в Актау

Неприкасаемые или #Онижедети! Подросток переехал женщину на автомобиле в Актау

Фото предоставлены Майиной Агалоровой.


- Сам «водитель» сначала убежал, после чего его поймали сотрудники правоохранительных органов. Его привели, его мама попросила извиниться, от него разило алкоголем. Потом моя мама рассказала, что она сделала ему замечание за вождение, так как во дворе находились другие машины. Он отреагировал неадекватно: наехал на нее, сбил с ног, после чего сдал назад, переехал ее и снова поехал вперед, оставив автомобиль над ней. Помог парень, находившийся поблизости. Он вытащил подростка из автомобиля и откатил машину, освободив маму из-под колес. Я не знаю, как назвать это существо, которое совершило это преступление, но то, что этот подросток сделал, должно привести к наказанию и не по административной статье, как нам сообщили в полиции, - сказала Майина Агалорова.

Девушка отметила, что в полиции им сообщили о досудебном расследовании в отношении владельца автомобиля.

- За передачу управления несовершеннолетнему на хозяина автомобиля завели уголовное дело. Насколько я знаю, он не является отцом мальчика, он сожитель его мамы. Меня и нашу семью не устраивает такой расклад дел. Пусть тот, кто отдал подростку ключи от машины, понесет наказание, но и тот, кто совершил наезд, должен ответить по всей строгости закона. Его мама, когда подбежала к месту происшествия, кричала о том, что ее сыну ничего не грозит, ведь ему всего 15 лет. До совершеннолетия ему осталось три года, скольких еще он сделает инвалидами за это время?, - возмутилась Майина Агалорова.

Редакция ожидает официальный комментарий от департамента полиции Мангистауской области.



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Комментарии ( 3 )

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Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 09:28
Уголовная отственность наступает с 14 лет. Если есть факт неоднократного наезда это уже статья покушение на убийство. Эта дичь должна быть осуждена и на малолетку.
 
-1
  • In wa Alla
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GuF (Посетители) Сегодня, 09:22
Рафик не в чем не виноват!! Она сама его подкараулила 3 раза и целенаправленно ныряла под авто, оштрафовать/посадить ее а дидятко бедное несчастное отправить в Европу или в США на восстановление психики и его несчастного утраченного здоровья
 
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e.zh_k.a (Посетители) Сегодня, 09:22
Я тоже думаю, таких надо с корня уже убирать с нашего общества. То есть, по всей строгости сейчас наказать, чтобы в будущем не допустить еще хуже ошибки. Подросток, который уже употребляет алкоголь как взрослый, за то наказывать нельзя, потому что он ребенок. Я тоже не согласна, наказать надо родителей и ребенка тоже.
 
 

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