«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 23 Сентября
+17...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 423.41 KZT
  • €1 = 496.91 KZT
  • 1 RUB = 5.57 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 11:47

Просмотров: 2592

Подросток трижды переехал женщину в Актау: в полиции расследуют уголовное дело

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что расследование проводится по двум статьям: по части 3 статьи 345 Уголовного Кодекса Казахстана «Нарушение правил дорожного движения», а также по части 2 статьи 349 «Допуск к управлению транспортным средством водителя, не имеющего права управления».

На месте происшествия
В ведомстве подтвердили, что 18 июля 2020 года 23:30 в 9 микрорайоне возле 18 дома 15-летний несовершеннолетний на автомашине марки Volkswagen Jetta совершил наезд на 58-летную женщину.

- По данному факту была назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой женщине причинен тяжкий вред здоровью. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 345 УК РК, а также по части 2 статьи 349 УК РК. В данный момент проводятся необходимые следственные мероприятия, - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Напомним, по словам дочери пострадавшей, подросток совершил наезд на ее мать три раза, в последний раз оставив женщину под колесами его автомобиля. У пострадавшей диагностированы переломы пяти ребер, помимо этого, у нее было проткнуто легкое и разорваны связки.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 6 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
My_way (Посетители) Сегодня, 16:07
Трижды переехать человека на машине , это как минимум покушение на убийство.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
TU-154 (Посетители) Сегодня, 15:11
Машину конфисковать и отдать пострадавшим в счёт компенсации вреда
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • shurik_kz11
 DiDa (Посетители) Сегодня, 12:41
e.zh_k.a, в данных статьях уголовного кодекса указывается степень причиненного вреда здоровью, в противном случае не было бы и санкции предусматривающие штрафы, привлечение к общественным работам, ограничение свободы до двух лет или лишение свободы на тот же срок.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +8
  • Сергей Владимиров
  • dom555
  • Let On
  • tolk
  • TU-154
  • arelav_74
  • 132131212
  • zhanslu66
 e.zh_k.a (Посетители) Сегодня, 12:16
А статья, вреда здоровью человека не рассматривается? Только нарушение ПДД? Странно однако, жизнь человека вообще не ценится и не уважается?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +9
  • tom2005
  • Сергей Владимиров
  • dom555
  • Let On
  • tolk
  • TU-154
  • Юрий Спассков
  • arelav_74
  • zhanslu66
 Beluy (Посетители) Сегодня, 12:03
Ранее писали ведь про алкогольное опьянение. Почему убрали? Бабки решают все?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +8
  • tom2005
  • Сергей Владимиров
  • dom555
  • Let On
  • tolk
  • TU-154
  • Юрий Спассков
  • arelav_74
 DiDa (Посетители) Сегодня, 11:59
Что же они так долго экспертизу проводили что ли? И тут же убрали состояние алкогольного опьянения у подростка? Почему не по части 2 статьи 345-1 УК РК? Получается СОГ не доработали свое? Освидетельствование упустили что ли?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика