Подросток трижды переехал женщину в Актау: в полиции расследуют уголовное дело

На месте происшествия
В ведомстве подтвердили, что 18 июля 2020 года 23:30 в 9 микрорайоне возле 18 дома 15-летний несовершеннолетний на автомашине марки Volkswagen Jetta совершил наезд на 58-летную женщину.
- По данному факту была назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой женщине причинен тяжкий вред здоровью. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 345 УК РК, а также по части 2 статьи 349 УК РК. В данный момент проводятся необходимые следственные мероприятия, - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.
Напомним, по словам дочери пострадавшей, подросток совершил наезд на ее мать три раза, в последний раз оставив женщину под колесами его автомобиля. У пострадавшей диагностированы переломы пяти ребер, помимо этого, у нее было проткнуто легкое и разорваны связки.
- По данному факту была назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой женщине причинен тяжкий вред здоровью. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 345 УК РК, а также по части 2 статьи 349 УК РК. В данный момент проводятся необходимые следственные мероприятия, - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.
Напомним, по словам дочери пострадавшей, подросток совершил наезд на ее мать три раза, в последний раз оставив женщину под колесами его автомобиля. У пострадавшей диагностированы переломы пяти ребер, помимо этого, у нее было проткнуто легкое и разорваны связки.