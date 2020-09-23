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ЛАДА.kz » Происшествия

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 21:46

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Перевернувшийся автомобиль столкнулся с двумя машинами и спровоцировал еще одну аварию в Мангистау

Водитель автомашины Subaru Forester совершил столкновение с автомобилями Nissan Primera и Opel Vectra. А автомашина Opel Vectra по инерции совершила столкновение с ограждением и автомобилем Toyota Prado. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

На месте происшествия
Авария произошла около 18:30.

- При патрулировании заданного маршрута ротой патрульной службы отдела полиции Мунайлинского района было замечено дорожно-транспортное происшествие в районе автодрома, возле магазина «Кука». Водитель автомашины Subaru совершил столкновение с автомобилями Nissan Primera и Opel Vectra. Автомашина Opel Vectra по инерции совершила столкновение с ограждением и автомобилем Toyota Prado. В результате столкновения автомобиль Subaru опрокинулся, - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

По данному факту в отношении водителя автомашины Subaru составлен административный протокол по части 3 статьи 608 Кодекса об административных правонарушениях РК (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения).

Момент аварии попал на видео.



Материалы будут направлены в специализированный административный суд для принятия решения.

- Уважаемые жители и гости города Актау и области, просим вас не нарушать правила дорожного движения. Помните, вас ждут дома родные и близкие, - отметил генерал-майор полиции Бактыбаев Жанарбек.

По данной статье водителя может ждать административный арест на двадцать суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.

Напомним, автомобиль перевернулся в Мангистау.



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