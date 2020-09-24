Совершившему столкновение с лошадью мотоциклисту выписали штраф в Актау

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По информации ведомства, в 04:50 на пульт дежурного «102» поступил вызов о том, что на автодороге в 35 микрорайоне произошла авария.
Выяснилось, что водитель мотоцикла Yamaha не справился с рулевым управлением и совершил столкновение с лошадью.
Напомним, в результате ДТП пострадали молодой человек 1998 года рождения и несовершеннолетняя пассажирка 2004 года рождения.
Для справки:
Статья 610. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.
Часть 1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб. Влечет штраф в размере 20 месячных расчетных показателей (МРП) или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.
Часть 2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью. Влечет штраф в размере 40 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.
Часть 3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством. Влекут штраф в размере 60 МРП.
Выяснилось, что водитель мотоцикла Yamaha не справился с рулевым управлением и совершил столкновение с лошадью.
- По данному факту в отношении мотоциклиста составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества), - отметили в полиции.
- Убедительно просим владельцев скота одевать на животных светоотражающие ленты и не выпускать их ночью, дабы избежать аварий на дорогах, - обратился главный полицейский области Бактыбаев Жанарбек.
Напомним, в результате ДТП пострадали молодой человек 1998 года рождения и несовершеннолетняя пассажирка 2004 года рождения.
Для справки:
Статья 610. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.
Часть 1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб. Влечет штраф в размере 20 месячных расчетных показателей (МРП) или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.
Часть 2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью. Влечет штраф в размере 40 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.
Часть 3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством. Влекут штраф в размере 60 МРП.