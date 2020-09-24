Совершившему столкновение с лошадью мотоциклисту выписали штраф в Актау

- По данному факту в отношении мотоциклиста составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества), - отметили в полиции.

- Убедительно просим владельцев скота одевать на животных светоотражающие ленты и не выпускать их ночью, дабы избежать аварий на дорогах, - обратился главный полицейский области Бактыбаев Жанарбек.