Героин в кишках: В Актау троих мужчин осудили за хранение и перевозку наркотиков в особо крупном размере

Статья 297 УК РК. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов

1. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов – наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

2. Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, – наказываются лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет с конфискацией имущества.

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;

4) должностным лицом с использованием служебного положения;

5) посредством использования электронных информационных ресурсов;

6) в общественном месте, – наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу – наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества.



Статья 286 УК РК. Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено

1. Перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием, либо с указанием заведомо недостоверных сведений в заявлении о выпуске товаров до подачи декларации на товары, в том числе представлением недействительных документов, поддельных и (или) содержащих заведомо недостоверные (ложные) сведения, а равно незаконное перемещение через Государственную границу Республики Казахстан наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных веществ, радиоактивных отходов или ядерных материалов, взрывчатых веществ, вооружения, военной техники, взрывных устройств, огнестрельного оружия, боеприпасов, ядерного, химического, биологического или других видов оружия массового поражения, материалов, оборудования или компонентов, которые могут быть использованы для создания оружия массового поражения, – наказываются штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. Те же деяния, совершенные:

1) неоднократно;

2) должностным лицом с использованием своего служебного положения;

3) с применением насилия к лицу, осуществляющему пограничный или таможенный контроль;

4) группой лиц по предварительному сговору;

5) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров в крупном размере, – наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные преступной группой, – наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, связанные с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, совершенные в особо крупном размере, – наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества.

Из материала дела следует, что в январе 2020 года подсудимые «А», «Б», «В» умышленно, с целью дальнейшего сбыта и наживы, предварительно договорились незаконно перевезти из Исламской Республики Иран через государственную границу Республики Казахстан наркотическое средство «Героин» в особо крупном размере в Актау.- В селе Джалин Горганской области (Иран) 6 февраля подсудимый «А» за 2000 долларов США приобрёл у неустановленного следствием лица по имени «М» героин в особо крупном размере весом 899,44 грамма, завёрнутых в 301 полиэтиленовый пакет. После чего подсудимые «А», «Б», «В», проглотив наркотические средства, вылетели самолётом по маршруту Тегеран-Баку-Актау. По прилёту в Актауский международный аэропорт 10 февраля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Мангистауского департамента комитета национальной безопасности Республики Казахстан подсудимые были задержаны. При их личном досмотре и при проверке на компьютерном томографе в их кишечниках и желудке обнаружен и изъят героин, - отмечается в сообщении Мангистауского областного суда.Приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области, подсудимые признаны виновными по части 4 статьи 286 и пунктам 1,3 части 3 статьи 297 УК РК.- Им назначено наказание по 16 лет лишения свободы каждому. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в пресс-службе суда.Для справки:Напомним, что пытавшихся провезти крупную партию героина в желудках наркокурьеров задержали в аэропорту Актау.