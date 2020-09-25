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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:51

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Героин в кишках: В Актау троих мужчин осудили за хранение и перевозку наркотиков в особо крупном размере

В специализированном межрайонном уголовном суде Мангистауской области вынесен приговор троим гражданам, задержанным за организацию контрабанды наркотического вещества «Героин» из Ирана. Все трое приговорены к 16 годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба Мангистауского областного суда.

Фото из архива
Из материала дела следует, что в январе 2020 года подсудимые «А», «Б», «В» умышленно, с целью дальнейшего сбыта и наживы, предварительно договорились незаконно перевезти из Исламской Республики Иран через государственную границу Республики Казахстан наркотическое средство «Героин» в особо крупном размере в Актау.

- В селе Джалин Горганской области (Иран) 6 февраля подсудимый «А» за 2000 долларов США приобрёл у неустановленного следствием лица по имени «М» героин в особо крупном размере весом 899,44 грамма, завёрнутых в 301 полиэтиленовый пакет. После чего подсудимые «А», «Б», «В», проглотив наркотические средства, вылетели самолётом по маршруту Тегеран-Баку-Актау. По прилёту в Актауский международный аэропорт 10 февраля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Мангистауского департамента комитета национальной безопасности Республики Казахстан подсудимые были задержаны. При их личном досмотре и при проверке на компьютерном томографе в их кишечниках и желудке обнаружен и изъят героин, - отмечается в сообщении Мангистауского областного суда.

Приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области, подсудимые признаны виновными по части 4 статьи 286 и пунктам 1,3 части 3 статьи 297 УК РК.

- Им назначено наказание по 16 лет лишения свободы каждому. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в пресс-службе суда.

Для справки:
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Напомним, что пытавшихся провезти крупную партию героина в желудках наркокурьеров задержали в аэропорту Актау.



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