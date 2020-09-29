Пострадавший при столкновении с лошадью мотоциклист скончался в больнице в Актау

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Молодой человек 1998 года рождения скончался в больнице, сообщили в пресс-службе управления здравоохранения региона.
Напомним, дорожный инцидент произошёл 24 сентября примерно в 05:00 на перекрёстке в 35 микрорайоне.
В результате ДТП пострадали молодой человек 1998 года рождения и несовершеннолетняя пассажирка 2004 года рождения.
Молодого человека с диагнозом открытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, политравма, пневмоторакс, травматический шок и разрыв печени доставили в приёмный покой Мангистауской областной больницы. Ему провели операцию и перевели в отделение анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии.
Вторая пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом верхней части левой голени. Она была доставлена в Мангистаускую областную многопрофильную детскую больницу. Состояние пациентки оценивается как стабильное.
Напомним, дорожный инцидент произошёл 24 сентября примерно в 05:00 на перекрёстке в 35 микрорайоне.
В результате ДТП пострадали молодой человек 1998 года рождения и несовершеннолетняя пассажирка 2004 года рождения.
Молодого человека с диагнозом открытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, политравма, пневмоторакс, травматический шок и разрыв печени доставили в приёмный покой Мангистауской областной больницы. Ему провели операцию и перевели в отделение анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии.
Вторая пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом верхней части левой голени. Она была доставлена в Мангистаускую областную многопрофильную детскую больницу. Состояние пациентки оценивается как стабильное.