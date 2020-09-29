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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:49

Просмотров: 569

Пострадавший при столкновении с лошадью мотоциклист скончался в больнице в Актау

Мотоциклист, который совершил столкновение с лошадью 24 сентября, на перекрёстке в 35 микрорайоне скончался в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе здравоохранения региона.

Иллюстративное фото
Молодой человек 1998 года рождения скончался в больнице, сообщили в пресс-службе управления здравоохранения региона.

Напомним, дорожный инцидент произошёл 24 сентября примерно в 05:00 на перекрёстке в 35 микрорайоне.

В результате ДТП пострадали молодой человек 1998 года рождения и несовершеннолетняя пассажирка 2004 года рождения.

Молодого человека с диагнозом открытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, политравма, пневмоторакс, травматический шок и разрыв печени доставили в приёмный покой Мангистауской областной больницы. Ему провели операцию и перевели в отделение анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии.

Вторая пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом верхней части левой голени. Она была доставлена в Мангистаускую областную многопрофильную детскую больницу. Состояние пациентки оценивается как стабильное.




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Комментарии ( 5 )

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chilian (Посетители) Сегодня, 17:40
Как найдут, я - не я, и лошадь не моя.
 
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 babe (Посетители) Сегодня, 17:24
Найти хозяина , привлечь к уголовной ответственности! Обязать выплатить ощутимую помощь и поддержку семье в виде ни одного миллиона! И пусть это будет уроком для всех хозяев скотины!
 
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 Добрыня (Посетители) Сегодня, 17:13
Владельцу лошади должна быть предъявлена статья УК РК Причинение смерти по неосторожности, ограничение свободы сроком до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.
 
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 Андpей (Посетители) Сегодня, 16:58
А судить хозяина лошади за убийство будут??? С какого фига лошадь ночью по дорогам гуляет???
 
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 Alex Fox (Посетители) Сегодня, 16:57
Эх , как печально ... Жить бы и жить ... Такой молодой ...
 
 

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