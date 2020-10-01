А не поджог ли это? Вторая машина за ночь сгорела в одном микрорайоне Актау

- В тушении были задействованы четыре огнеборца и одна единица спецтехники, - отметили в ведомстве.

Перед домом №2 полностью сгорел припаркованный Daewoo Nexia.Вызов в пожарную часть поступил в 03:32. Пожар ликвидирован в 03:43. Пострадавших нет.Напомним, в эту же ночь в соседнем дворе в 03:32 перед домом №1 полностью сгорела Lada Priora.По двум фактам, как сообщили в департаменте полиции региона, назначена пожарно-техническая экспертиза. Выясняются обстоятельства, а также изучаются камеры видеонаблюдения.