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По данным сайта NUR.KZ, в Актау вынесен приговор лидеру и участникам ОПГ «ТТС».
Дело рассматривалось в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области.
- Лидера ОПГ Рзабека Жексенбаева приговорили к 20 годам лишения свободы в учреждении максимальной безопасности. Участники Досан Бимырза и Ернур Зорбай получили 15 и 14 лет лишения свободы соответственно. Отбывать свой срок они тоже будут в колонии особого режима. Основных фигурантов дела судили за покушение на убийство, вымогательство, похищение человека, незаконное хранение оружия, хулиганство, совершенные в составе ОПГ, - сообщается на сайте NUR.KZ.
Напомним, 29 июля комитетом национальной безопасности совместно с Министерством внутренних дел проведена крупномасштабная специальная операция по пресечению противоправной деятельности участников преступных группировок, действовавших в Мангистауской области. В Генеральной прокуратуре Казахстана сообщили, что члены ОПГ причастны к совершению ряда тяжких и особо тяжких преступлений, в числе которых покушение на убийство, похищение человека, вымогательство денежных средств, а также незаконное хранение наркотиков и оружия. Группировки вооружены, отличаются сплочённостью и дерзостью.
В июле прошлого года в Мангистауской области проводилась спецоперация, в результате которой были обезврежены четыре особо опасные ОПГ. Всего задержали 20 человек, в числе которых оказались подозреваемые в похищениях, покушениях на убийство, незаконном хранении оружия, а также наркотиков.
Дело рассматривалось в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области.
- Лидера ОПГ Рзабека Жексенбаева приговорили к 20 годам лишения свободы в учреждении максимальной безопасности. Участники Досан Бимырза и Ернур Зорбай получили 15 и 14 лет лишения свободы соответственно. Отбывать свой срок они тоже будут в колонии особого режима. Основных фигурантов дела судили за покушение на убийство, вымогательство, похищение человека, незаконное хранение оружия, хулиганство, совершенные в составе ОПГ, - сообщается на сайте NUR.KZ.
Напомним, 29 июля комитетом национальной безопасности совместно с Министерством внутренних дел проведена крупномасштабная специальная операция по пресечению противоправной деятельности участников преступных группировок, действовавших в Мангистауской области. В Генеральной прокуратуре Казахстана сообщили, что члены ОПГ причастны к совершению ряда тяжких и особо тяжких преступлений, в числе которых покушение на убийство, похищение человека, вымогательство денежных средств, а также незаконное хранение наркотиков и оружия. Группировки вооружены, отличаются сплочённостью и дерзостью.
В июле прошлого года в Мангистауской области проводилась спецоперация, в результате которой были обезврежены четыре особо опасные ОПГ. Всего задержали 20 человек, в числе которых оказались подозреваемые в похищениях, покушениях на убийство, незаконном хранении оружия, а также наркотиков.
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