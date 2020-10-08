О состоянии сбитого в Жанаозене парня рассказали врачи

- В настоящее время пациент находится в реанимационном отделении. Состояние оценивается как стабильное. Он подключен к аппарату искусственной вентилляции лёгких, - сообщили медики.

Медики диагностировали у 17-летнего парня множественные травмы, в том числе закрытую травму костей таза, закрытый перелом обеих ветвей седалищной кости, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб почки. Молодой человек испытал травматический шок и значимую потерю крови.Напомним, дорожный инцидент произошёл на автодороге между 3 и 4 микрорайонами в Жанаозене.