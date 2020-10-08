О состоянии сбитого в Жанаозене парня рассказали врачи

Напомним, дорожный инцидент произошёл на автодороге между 3 и 4 микрорайонами в Жанаозене.
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29 сентября 2020 года 17:30 на пульт дежурного 102 Управления полиции города Жанаозен поступил вызов о том, что на автодороге между 3 и 4 микрорайонами города Жанаозен произошло дорожно-транспортное происшествие. 23-летний водитель автомашины "Hyundai Tucson" не заметил выбежавшего на проезжую часть 17- летнего молодого человека. На вызов выехал дознаватель управления полиции города Жанаозен. Данным фактом занимается отдел дознания Управления полиции города Жанаозен. Пострадавший доставлен в многопрофильную городскую больницу города Жанаозен. Автомашина водворена на штрафную стоянку - отметил генерал-майор полиции Бактыбаев Жанарбек. @pust_govoryat_aktau_ @zhanaozen_online @na_dorogah_aktau @aktauinfo @inaktau.kz @ladakz @tumba_kz