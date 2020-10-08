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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:18

Просмотров: 444

О состоянии сбитого в Жанаозене парня рассказали врачи

Бригада Скорой медицинской помощи доставила пострадавшего в Жанаозенскую многопрофильную городскую больницу. После осмотра молодого человека госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения региона.

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Медики диагностировали у 17-летнего парня множественные травмы, в том числе закрытую травму костей таза, закрытый перелом обеих ветвей седалищной кости, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб почки. Молодой человек испытал травматический шок и значимую потерю крови.

- В настоящее время пациент находится в реанимационном отделении. Состояние оценивается как стабильное. Он подключен к аппарату искусственной вентилляции лёгких, - сообщили медики.


Напомним, дорожный инцидент произошёл на автодороге между 3 и 4 микрорайонами в Жанаозене.

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29 сентября 2020 года 17:30 на пульт дежурного 102 Управления полиции города Жанаозен поступил вызов о том, что на автодороге между 3 и 4 микрорайонами города Жанаозен произошло дорожно-транспортное происшествие. 23-летний водитель автомашины "Hyundai Tucson" не заметил выбежавшего на проезжую часть 17- летнего молодого человека. На вызов выехал дознаватель управления полиции города Жанаозен. Данным фактом занимается отдел дознания Управления полиции города Жанаозен. Пострадавший доставлен в многопрофильную городскую больницу города Жанаозен. Автомашина водворена на штрафную стоянку - отметил генерал-майор полиции Бактыбаев Жанарбек. @pust_govoryat_aktau_ @zhanaozen_online @na_dorogah_aktau @aktauinfo @inaktau.kz @ladakz @tumba_kz

Публикация от Департамент полиции (@mangistaupd)




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Комментарии ( 1 )

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mer (Посетители) Сегодня, 19:37
С кинуть фаил с компа очень тяжело,или вообще отупели ,поколение пепси...
 
 

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