Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП у ЖК «Caspy Towers» в Актау

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По информации медиков, в результате ДТП пострадали два человека, которые были доставлены в приёмный покой Мангистауской областной больницы.
У женщины 1982 года рождения была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. После оказания медицинской помощи её отпустили домой.
Второй пострадавший — мужчина 1984 года рождения. Он получил открытый оскольчатый перелом надколенника и бедренной кости со смещением. Его госпитализировали в травматологическое отделение.
Напомним, ДТП произошло 14 октября, примерно в 19:40 в 17 микрорайоне, напротив жилого комплекса «Caspy Towers».
У женщины 1982 года рождения была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. После оказания медицинской помощи её отпустили домой.
Второй пострадавший — мужчина 1984 года рождения. Он получил открытый оскольчатый перелом надколенника и бедренной кости со смещением. Его госпитализировали в травматологическое отделение.
Напомним, ДТП произошло 14 октября, примерно в 19:40 в 17 микрорайоне, напротив жилого комплекса «Caspy Towers».
- Данным фактом занимается отдел дознания управления полиции города. Автомашина водворена на штрафную стоянку, - отметили в пресс-службе департамента полиции.
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