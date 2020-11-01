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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:47

Просмотров: 3866

Кража из автомобиля в Актау попала на видео

Злоумышленник похитил из машины деньги и сигареты.

Кадр видео
Инцидент произошёл 1 ноября примерно в 15:00 на парковке за домом №3 в 28 микрорайоне.

Владелец автомобиля Daewoo Nexia подъехал к своему офису и, не закрыв автомобиль, отлучился. Вернувшись, он обнаружил пропажу денег на сумму около 5000 тенге и сигарет.

По кадрам ролика видно, что неизвестный мужчина стоял в ожидании, потом сел в машину.

Хозяин автомобиля уже обратился в полицию.




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Комментарии ( 6 )

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  • tolk
 Suvorov30 (Посетители) Сегодня, 22:15
"В городе орудует чёрная кошка?"
 
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 Добрыня (Посетители) Сегодня, 21:40
Так это ж Борат!
 
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  • Шевченко 81
 tolk (Посетители) Сегодня, 20:56
Весь город утыкан камерами,во всех организациях камеры,почти во всех автомобилях регистраторы , НО людям без мозгов это не доходит.
За 5000тг получит реальный срок.

Это не с бюджета миллионами деньги воровать ,где можно штрафом отделаться.
 
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  • Ирон
  • tolk
 elek (Посетители) Сегодня, 20:54
Руки отрубить мерзавцу, вор!
 
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 mer (Посетители) Сегодня, 20:16
Мосфильм прям))),место встречи изменить нельзя...
 
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  • синдбад
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  • Ирон
 Андpей (Посетители) Сегодня, 19:38
Ну хоть кто то и лицо показал и без этих "Верните или в полицию напишем". Украл, запись показали, заявление написали. Так и надо!
 
 

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