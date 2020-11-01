Кража из автомобиля в Актау попала на видео

Инцидент произошёл 1 ноября примерно в 15:00 на парковке за домом №3 в 28 микрорайоне.Владелец автомобиля Daewoo Nexia подъехал к своему офису и, не закрыв автомобиль, отлучился. Вернувшись, он обнаружил пропажу денег на сумму около 5000 тенге и сигарет.По кадрам ролика видно, что неизвестный мужчина стоял в ожидании, потом сел в машину.Хозяин автомобиля уже обратился в полицию.