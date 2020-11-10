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ЛАДА.kz » Происшествия

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 17:46

Просмотров: 1347

Подросток трижды переехал женщину в Актау: Дело закрыли без суда

Родственники пострадавшей не согласны с решением следствия. Они намерены подавать жалобы в вышестоящие инстанции. Об этом сообщила Джульетта Джамиева, дочь пострадавшей.

Коллаж из фото с места событий. Фото предоставлены родственниками пострадавшей
Дело 15-летнего подростка, который три раза переехал 58-летнюю жительницу Актау, закрыли без проведения судебного разбирательства. Об этом стало известно 9 ноября. Дочери пострадавшей намерены обжаловать решение следствия.

- Этот мальчик переехал мою маму 18 июля, а дело зарегистрировали только 22 сентября. Судебную экспертизу провели в августе. У нас не хотели принимать заявление три дня, а потом один следователь скидывал дело на другого. Расследование с самого начала шло с грубыми нарушениями протокола. Мы с адвокатом написали жалобу начальнику департамента полиции Мангистауской области. Если понадобится, я пойду хоть к областному прокурору, хоть к самому президенту, - рассказала Джульетта Джамиева.

Дочери пострадавшей сообщили, что по делу не привлекли ни самого подростка, ни владельца машины, поскольку второй является сожителем матери мальчика и не несет за него ответственность.

- Следователь сказал нам, что моя мама получила травмы средней тяжести. Значит, подростка не могут привлечь к ответственности. У мамы сломано пять ребер и повреждены связки на ноге, она не может пройти даже половину микрорайона без одышки и болей. У нас есть свидетели, которые видели, как подросток намеренно проехал по маме колесами. Более того, мама этого подростка рассказала сотрудникам полиции, что перед самим инцидентом у них с сыном случился конфликт и, видимо, ребенок таким образом выместил агрессию. С этим ведь надо что-то сделать?, - добавила Джульетта Джамиева.

Напомним, 18 июля 15-летний несовершеннолетний на автомашине марки Volkswagen Jetta совершил наезд на 58-летную женщину. У пострадавшей диагностировали многочисленные травмы.

Департамент полиции начал расследование по двум статьям: по части 3 статьи 345 Уголовного Кодекса Казахстана «Нарушение правил дорожного движения», а также по части 2 статьи 349 «Допуск к управлению транспортным средством водителя, не имеющего права управления».



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Комментарии ( 1 )

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 kolu411 (Посетители) Сегодня, 17:56
"Правосудие" во всей красе???
 
 

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