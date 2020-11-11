В Мангистау зарегистрировали два смертельных случая от коронавируса

Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq-ruhy.kz
В Казахстане со 2 по 8 ноября зарегистрировали 42 летальных случая от заболевания коронавирусной инфекцией.
В Мангистауской области за этот период отмечены два летальных случая. Скончались мужчина и женщина 1953 и 1983 годов рождения соответственно.
За период пандемии в регионе зарегистрировано 49 смертельных случаев.
Напомним, 25 апреля сообщалось о первой в Мангистауской области смерти от коронавируса. Погибший мужчина служил в одной из воинских частей региона. Во время режима ЧП был задействован в группе дезинфекторов, которые обрабатывают город Актау. Он был женат, отец пятерых детей.
В Мангистауской области за этот период отмечены два летальных случая. Скончались мужчина и женщина 1953 и 1983 годов рождения соответственно.
За период пандемии в регионе зарегистрировано 49 смертельных случаев.
Напомним, 25 апреля сообщалось о первой в Мангистауской области смерти от коронавируса. Погибший мужчина служил в одной из воинских частей региона. Во время режима ЧП был задействован в группе дезинфекторов, которые обрабатывают город Актау. Он был женат, отец пятерых детей.