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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 15:06

Просмотров: 1272

В Мангистау зарегистрировали два смертельных случая от коронавируса

Всего в регионе с начала пандемии выявили 49 смертельных случаев от коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq-ruhy.kz
В Казахстане со 2 по 8 ноября зарегистрировали 42 летальных случая от заболевания коронавирусной инфекцией.

В Мангистауской области за этот период отмечены два летальных случая. Скончались мужчина и женщина 1953 и 1983 годов рождения соответственно.

За период пандемии в регионе зарегистрировано 49 смертельных случаев.

Напомним, 25 апреля сообщалось о первой в Мангистауской области смерти от коронавируса. Погибший мужчина служил в одной из воинских частей региона. Во время режима ЧП был задействован в группе дезинфекторов, которые обрабатывают город Актау. Он был женат, отец пятерых детей.



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Комментарии ( 1 )

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  • Куато
 babe (Посетители) Сегодня, 16:38
***************** Ничего кроме внушения страха и паники эти новости не несут, и как следствие, ниже сегодня писали в новостной ленте, приводят к различного рода психическим нарушениям. Такое ощущение , что кроме ковид других заболеваний нет и люди ни от чего больше не умирают! Лучше обратили бы внимание на другие не менее значимые проблемы!
 
 

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