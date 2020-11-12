В тяжелом состоянии находится пострадавший в ДТП с верблюдом в Мангистау

Фото очевидцев
По информации медиков, в результате ДТП на 24 километре трассы Актау-Курык погибла женщина и пострадал водитель автомашины Mercedes-Benz.
Вызов в областную станцию Скорой и неотложной медицинской помощи поступил в 19:09. На место были направлены две бригады. По приезду констатирована смерть женщины 1978 года рождения. Полученные травмы оказались несовместимые с жизнью.
- Пострадавшего мужчину 1964 года рождения, проживающего в селе Курык Каракиянского района, в 20:25 доставили в приёмный покой Мангистауской областной больницы. У него диагностировали: ушиб правой кисти, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, ушибная рана правой бровной области, резаная рана нижней губы, травматический шок. Госпитализирован и уже прооперирован врачами нейрохирургами. В настоящее время находится в реанимационном отделении. Его состояние оценивается как тяжёлое, - сообщили в пресс-службе управление здравоохранения Мангистауской области.
Напомним, что инцидент произошёл 11 ноября. Водитель автомашины Mercedes-Benz, не заметив вышедшего на проезжую часть животное, совершил наезд. Женщина-пассажир скончалась на месте происшествия.
Вызов в областную станцию Скорой и неотложной медицинской помощи поступил в 19:09. На место были направлены две бригады. По приезду констатирована смерть женщины 1978 года рождения. Полученные травмы оказались несовместимые с жизнью.
- Пострадавшего мужчину 1964 года рождения, проживающего в селе Курык Каракиянского района, в 20:25 доставили в приёмный покой Мангистауской областной больницы. У него диагностировали: ушиб правой кисти, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, ушибная рана правой бровной области, резаная рана нижней губы, травматический шок. Госпитализирован и уже прооперирован врачами нейрохирургами. В настоящее время находится в реанимационном отделении. Его состояние оценивается как тяжёлое, - сообщили в пресс-службе управление здравоохранения Мангистауской области.
Напомним, что инцидент произошёл 11 ноября. Водитель автомашины Mercedes-Benz, не заметив вышедшего на проезжую часть животное, совершил наезд. Женщина-пассажир скончалась на месте происшествия.