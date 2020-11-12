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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:59

Просмотров: 463

В тяжелом состоянии находится пострадавший в ДТП с верблюдом в Мангистау

Врачи бьются за жизнь 56-летнего водителя, об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

Фото очевидцев
По информации медиков, в результате ДТП на 24 километре трассы Актау-Курык погибла женщина и пострадал водитель автомашины Mercedes-Benz.

Вызов в областную станцию Скорой и неотложной медицинской помощи поступил в 19:09. На место были направлены две бригады. По приезду констатирована смерть женщины 1978 года рождения. Полученные травмы оказались несовместимые с жизнью.

- Пострадавшего мужчину 1964 года рождения, проживающего в селе Курык Каракиянского района, в 20:25 доставили в приёмный покой Мангистауской областной больницы. У него диагностировали: ушиб правой кисти, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, ушибная рана правой бровной области, резаная рана нижней губы, травматический шок. Госпитализирован и уже прооперирован врачами нейрохирургами. В настоящее время находится в реанимационном отделении. Его состояние оценивается как тяжёлое, - сообщили в пресс-службе управление здравоохранения Мангистауской области.

Напомним, что инцидент произошёл 11 ноября. Водитель автомашины Mercedes-Benz, не заметив вышедшего на проезжую часть животное, совершил наезд. Женщина-пассажир скончалась на месте происшествия.




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Комментарии ( 1 )

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Satyyev77 (Посетители) Сегодня, 15:26
Надо привлекать к ответственности хозяев домашних животных. Сколько смертей еще нужно?

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