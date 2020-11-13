Водитель сбил лошадей на трассе Актау-Курык

Иллюстративное фото
Инцидент произошёл примерно в 20:00 на 15 километре трассы Актау-Курык.
Водитель автомашины Renault Sandero не заметил вышедших на проезжую часть животных и совершил наезд на скот. По сообщению очевидцев, автомобилист сбил четыре лошади.
- На данного водителя автомашины составлен административный протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества), - сообщили в департаменте полиции региона.
Напомним, что 11 ноября на этой же дороге произошло ДТП, в результате столкновения автомобиля с верблюдом погибла женщина.
Водитель автомашины Renault Sandero не заметил вышедших на проезжую часть животных и совершил наезд на скот. По сообщению очевидцев, автомобилист сбил четыре лошади.
- На данного водителя автомашины составлен административный протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества), - сообщили в департаменте полиции региона.
Напомним, что 11 ноября на этой же дороге произошло ДТП, в результате столкновения автомобиля с верблюдом погибла женщина.