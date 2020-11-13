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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:09

Просмотров: 739

Водитель сбил лошадей на трассе Актау-Курык

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 12 ноября. На водителя автомашины Renault Sandero составлен административный протокол. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Иллюстративное фото
Инцидент произошёл примерно в 20:00 на 15 километре трассы Актау-Курык.

Водитель автомашины Renault Sandero не заметил вышедших на проезжую часть животных и совершил наезд на скот. По сообщению очевидцев, автомобилист сбил четыре лошади.

Водитель сбил лошадей на трассе Актау-Курык


- На данного водителя автомашины составлен административный протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества), - сообщили в департаменте полиции региона.



Напомним, что 11 ноября на этой же дороге произошло ДТП, в результате столкновения автомобиля с верблюдом погибла женщина.



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Комментарии ( 4 )

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  • Василий Кравчук
 Ingul (Посетители) Сегодня, 13:29
Хозяева животных ведут себя по обычаю предков.
Но в прошлые времена машин не было и скот мог ходить где угодно.
А что касается реакций властей на подобные случаи, то они, мягко говоря, удивляют.
Надеюсь, что суд разберется.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Ingul
  • Ed Word
  • Василий Кравчук
 Multiverse (Посетители) Сегодня, 12:56
Что-то какое-то мракобесие происходит!
Чужое личное имущество убивает людей, а штрафуют пострадавших!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +7
  • tata
  • Ну Ну
  • Multiverse
  • ЁмоЁ
  • Ingul
  • Ed Word
  • Василий Кравчук
 пипл (Посетители) Сегодня, 12:35
Почему на хозяина лошадей штараф не накладывают за приченение вреда здоровью и имуществу водителя и пассажиров?
Сколько об этом говорят, что скот находящийся без контроля это опасность. Неужели смерть женщины два дня назад ни о чем не говорит?
Менты вообще не хотят работать, и крайним сделали водителя.
 
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  • tata
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  • Василий Кравчук
 Guz (Посетители) Сегодня, 12:16
Хозяин обязан сам пасти свою еду и не подвергать опасности и смерти водителей и животных,вон сколько мяса пропало зря,а водителю отвечай и машину ремонтируй. Клеймо видно чётко и хозяину отпрыгнуть не получится лишь бы родствеников у него не оказалось в окемате и двд тогда без вариантов. unsmile
 
 

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