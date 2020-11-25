В Мангистау за неделю зарегистрировали два смертельных случая заболевания коронавирусом

Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq-ruhy.kz
В Казахстане с 16 по 22 ноября выявили 45 смертельных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Два случая зарегистрированы в Мангистау.
С начала пандемии в стране отмечены 1990 летальных исходов от заражения CoViD-19. В Мангистау зарегистрировано 52 смертельных случая.
Напомним, 24 апреля в Мангистау зарегистрировали первый смертельный случай заражения коронавирусом. Мужчина служил в одной из воинских частей региона. Во время режима ЧП был задействован в группе дезинфекторов, которые обрабатывают город Актау. Он был женат и являлся отцом пятерых детей.
С начала пандемии в стране отмечены 1990 летальных исходов от заражения CoViD-19. В Мангистау зарегистрировано 52 смертельных случая.
Напомним, 24 апреля в Мангистау зарегистрировали первый смертельный случай заражения коронавирусом. Мужчина служил в одной из воинских частей региона. Во время режима ЧП был задействован в группе дезинфекторов, которые обрабатывают город Актау. Он был женат и являлся отцом пятерых детей.
Оставьте свой комментарий первым.