«Скорая» перевернулась на трассе Актау-Курык

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Дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе Актау-Курык сегодня, 2 декабря, примерно в 09:15.
Водитель «Скорой помощи» не справился с управлением из-за плохих погодных условий и совершил опрокидывание.
- В результате ДТП пострадали два человека. Их доставили в районную больницу села Курык. После оказания медицинской помощи их отпустили домой, - сообщили в пресс-службе ведомства.
В этот же день в 09:05 на трассе Актау-Курык произошло ДТП с участием автомобиля марки Toyota Hiace.
В результате аварии пострадали два человека и их доставили в районную больницу села Курык.
По фактам происшествий составили два протокола по статье 610 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».
Напомним, ранее сообщалось, что несколько трасс республиканского значения закрыли в связи с ухудшением погодных условий.
Водитель «Скорой помощи» не справился с управлением из-за плохих погодных условий и совершил опрокидывание.
- В результате ДТП пострадали два человека. Их доставили в районную больницу села Курык. После оказания медицинской помощи их отпустили домой, - сообщили в пресс-службе ведомства.
В этот же день в 09:05 на трассе Актау-Курык произошло ДТП с участием автомобиля марки Toyota Hiace.
В результате аварии пострадали два человека и их доставили в районную больницу села Курык.
По фактам происшествий составили два протокола по статье 610 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».
Напомним, ранее сообщалось, что несколько трасс республиканского значения закрыли в связи с ухудшением погодных условий.