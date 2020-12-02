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ЛАДА.kz » Происшествия

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 16:18

Просмотров: 1370

«Скорая» перевернулась на трассе Актау-Курык

Водитель «Скорой помощи» из-за гололёда совершил опрокидывание на трассе Актау-Курык. В результате аварии пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Коллаж из скриншотов видеоматериалов
Дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе Актау-Курык сегодня, 2 декабря, примерно в 09:15.

Водитель «Скорой помощи» не справился с управлением из-за плохих погодных условий и совершил опрокидывание.

- В результате ДТП пострадали два человека. Их доставили в районную больницу села Курык. После оказания медицинской помощи их отпустили домой, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В этот же день в 09:05 на трассе Актау-Курык произошло ДТП с участием автомобиля марки Toyota Hiace.

В результате аварии пострадали два человека и их доставили в районную больницу села Курык.

По фактам происшествий составили два протокола по статье 610 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

Напомним, ранее сообщалось, что несколько трасс республиканского значения закрыли в связи с ухудшением погодных условий.




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Комментарии ( 2 )

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  • Жанар
  • Сергей Владимиров
  • мунайши73
 Сухов. (Посетители) Сегодня, 17:53
Цитата: mer
Авто перевернулось

Потому что за рулём родственники саке, баке.
Первый гололёд и машины валят вверх колёсами, что будет если всю зиму будет гололёд!?.Тогда!,труба дело!
Новыми авто пополняют парк скорой помощи, тогда надо и водителей опытных сажать спец машины.

Это точно.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Сухов.
  • Сергей Владимиров
 mer (Посетители) Сегодня, 17:41
Авто перевернулось,ни спасателей,ни чс. Всем поср..ть.
 
 

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