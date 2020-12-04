В «Сбербанке» прокомментировали нападение на инкассаторов в Жанаозене

Иллюстрация к материалу
- Действительно, 3 декабря 2020 в вечернее время, рядом с отделением «Сбербанка», было совершено нападение на инкассаторскую машину сторонней компании, предоставляющей услуги инкассации для банка. Нападение было совершено на водителя-инкассатора машины в момент, когда он ожидал своих коллег, зашедших в отделение банка, - сообщает zakon.kz со ссылкой на «Сбербанк».
Отмечается, что при этом были украдены денежные средства, проинкассированные сотрудниками вышеуказанной компании ранее в других организациях.
- Таким образом, настоящим сообщаем, что средства клиентов «Сбербанка» находятся в полной сохранности. По нашей предварительной информации, в результате нападения никто не пострадал, - сообщили в банке.
«Сбербанк» выражает надежду, что совершенное преступление будет раскрыто в кратчайшие сроки, виновные будут наказаны, средства возвращены владельцам, и окажет максимальное содействие для раскрытия преступления.
Ранее видео с нападением на инкассаторов в Жанаозене появилось в Сети.
Отмечается, что при этом были украдены денежные средства, проинкассированные сотрудниками вышеуказанной компании ранее в других организациях.
- Таким образом, настоящим сообщаем, что средства клиентов «Сбербанка» находятся в полной сохранности. По нашей предварительной информации, в результате нападения никто не пострадал, - сообщили в банке.
«Сбербанк» выражает надежду, что совершенное преступление будет раскрыто в кратчайшие сроки, виновные будут наказаны, средства возвращены владельцам, и окажет максимальное содействие для раскрытия преступления.
Ранее видео с нападением на инкассаторов в Жанаозене появилось в Сети.
Оставьте свой комментарий первым.