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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:10

Просмотров: 54

В «Сбербанке» прокомментировали нападение на инкассаторов в Жанаозене

ДБ АО «Сбербанк» сделал заявление о разбойном нападении на инкассаторов в Жанаозене, сообщает zakon.kz.

Иллюстрация к материалу
- Действительно, 3 декабря 2020 в вечернее время, рядом с отделением «Сбербанка», было совершено нападение на инкассаторскую машину сторонней компании, предоставляющей услуги инкассации для банка. Нападение было совершено на водителя-инкассатора машины в момент, когда он ожидал своих коллег, зашедших в отделение банка, - сообщает zakon.kz со ссылкой на «Сбербанк».

Отмечается, что при этом были украдены денежные средства, проинкассированные сотрудниками вышеуказанной компании ранее в других организациях.

- Таким образом, настоящим сообщаем, что средства клиентов «Сбербанка» находятся в полной сохранности. По нашей предварительной информации, в результате нападения никто не пострадал, - сообщили в банке.

«Сбербанк» выражает надежду, что совершенное преступление будет раскрыто в кратчайшие сроки, виновные будут наказаны, средства возвращены владельцам, и окажет максимальное содействие для раскрытия преступления.

Ранее видео с нападением на инкассаторов в Жанаозене появилось в Сети.



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