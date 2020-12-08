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ЛАДА.kz » Происшествия

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 12:37

Просмотров: 1526

Водитель перевернувшегося автомобиля пострадал в аварии возле ЖК «Тамшалы» в Актау

Два автомобиля столкнулись возле ЖК «Тамшалы». В результате аварии один из водителей пострадал. Его доставили в Мангистаускую областную больницу. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Скриншот видеоматериала
Дорожно-транспортное происшествие на перекрестке между 12, 13 и 14 микрорайонами произошло сегодня, 8 декабря, в 9:05.

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области рассказали, что водитель автомобиля марки Geely не уступил главному движущемуся транспорту и столкнулся с легковой машиной марки Lada Priora.

- В результате аварии водитель автомобиля Geely совершил опрокидывание и пострадал. Его доставили в областную больницу, - сообщили в пресс-службе.

На пострадавшего водителя составили административный протокол по статье 610 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

Напомним, авария произошла возле жилого комплекса «Тамшалы». Очевидцы сняли последствия ДТП на видео.



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Комментарии ( 1 )

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Сухов. (Посетители) Сегодня, 16:59
- В результате аварии водитель автомобиля Geely совершил опрокидывание и пострадал.

Ну сухая же дорога, нет находятся такие водятлы устраивают ДТП со стойкой на ушах.

Это точно.
 
 

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