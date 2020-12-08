Водитель перевернувшегося автомобиля пострадал в аварии возле ЖК «Тамшалы» в Актау

Скриншот видеоматериала
Дорожно-транспортное происшествие на перекрестке между 12, 13 и 14 микрорайонами произошло сегодня, 8 декабря, в 9:05.
В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области рассказали, что водитель автомобиля марки Geely не уступил главному движущемуся транспорту и столкнулся с легковой машиной марки Lada Priora.
- В результате аварии водитель автомобиля Geely совершил опрокидывание и пострадал. Его доставили в областную больницу, - сообщили в пресс-службе.
На пострадавшего водителя составили административный протокол по статье 610 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».
Напомним, авария произошла возле жилого комплекса «Тамшалы». Очевидцы сняли последствия ДТП на видео.
В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области рассказали, что водитель автомобиля марки Geely не уступил главному движущемуся транспорту и столкнулся с легковой машиной марки Lada Priora.
- В результате аварии водитель автомобиля Geely совершил опрокидывание и пострадал. Его доставили в областную больницу, - сообщили в пресс-службе.
На пострадавшего водителя составили административный протокол по статье 610 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».
Напомним, авария произошла возле жилого комплекса «Тамшалы». Очевидцы сняли последствия ДТП на видео.