Червяка в каше обнаружили пациенты детской инфекционной больницы в Мангистау

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Жительница Актау пожаловалась на некачественное питание в детском инфекционном отделении Мангистауской областной больницы. В поданной на завтрак каше она обнаружила червяка.
В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что еду готовят за пределами медицинского учреждения.
- Питание в больницу поставляет товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Берекет С». С компанией заключен договор по обеспечению пациентов трехразовым горячим питанием. Когда стало известно о проблеме, предпринимателя оповестили. Директор товарищества впредь обещала быть более внимательной, - добавили в ведомстве.
Зарета Фаталиева, генеральный директор ТОО «Берекет С», отрицает свою вину в произошедшем.
- На видео в вареной горячей каше находится живой червяк. Ну как такое возможно? Мы не держим на производстве запасы продуктов, при закупках требуем все необходимые сертификаты. Такие ситуации происходят каждый год перед конкурсом на поставку горячего питания в областную больницу. Это диверсия. Если бы подобное произошло впервые, я бы стала оправдываться, но это случается перед каждым тендером. Пусть оправдываются те, кто это сделал, - рассказала Зарета Фаталиева.
Напомним, в прошлом году пациенты детского инфекционного отделения областной больницы нашли в плове тараканов.
В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что еду готовят за пределами медицинского учреждения.
- Питание в больницу поставляет товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Берекет С». С компанией заключен договор по обеспечению пациентов трехразовым горячим питанием. Когда стало известно о проблеме, предпринимателя оповестили. Директор товарищества впредь обещала быть более внимательной, - добавили в ведомстве.
Зарета Фаталиева, генеральный директор ТОО «Берекет С», отрицает свою вину в произошедшем.
- На видео в вареной горячей каше находится живой червяк. Ну как такое возможно? Мы не держим на производстве запасы продуктов, при закупках требуем все необходимые сертификаты. Такие ситуации происходят каждый год перед конкурсом на поставку горячего питания в областную больницу. Это диверсия. Если бы подобное произошло впервые, я бы стала оправдываться, но это случается перед каждым тендером. Пусть оправдываются те, кто это сделал, - рассказала Зарета Фаталиева.
Напомним, в прошлом году пациенты детского инфекционного отделения областной больницы нашли в плове тараканов.