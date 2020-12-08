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ЛАДА.kz » Происшествия

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 13:24

Просмотров: 1172

Червяка в каше обнаружили пациенты детской инфекционной больницы в Мангистау

Мама одного из пациентов детского инфекционного отделения Мангистауской областной больницы обнаружила в каше червяка. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе областного управления здравоохранения.

Скриншот видеоматериала
Жительница Актау пожаловалась на некачественное питание в детском инфекционном отделении Мангистауской областной больницы. В поданной на завтрак каше она обнаружила червяка.

В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что еду готовят за пределами медицинского учреждения.

- Питание в больницу поставляет товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Берекет С». С компанией заключен договор по обеспечению пациентов трехразовым горячим питанием. Когда стало известно о проблеме, предпринимателя оповестили. Директор товарищества впредь обещала быть более внимательной, - добавили в ведомстве.

Зарета Фаталиева, генеральный директор ТОО «Берекет С», отрицает свою вину в произошедшем.

- На видео в вареной горячей каше находится живой червяк. Ну как такое возможно? Мы не держим на производстве запасы продуктов, при закупках требуем все необходимые сертификаты. Такие ситуации происходят каждый год перед конкурсом на поставку горячего питания в областную больницу. Это диверсия. Если бы подобное произошло впервые, я бы стала оправдываться, но это случается перед каждым тендером. Пусть оправдываются те, кто это сделал, - рассказала Зарета Фаталиева.



Напомним, в прошлом году пациенты детского инфекционного отделения областной больницы нашли в плове тараканов.



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Комментарии ( 8 )

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  • Сухов.
 c0mpt0n (Посетители) Сегодня, 14:59
Отмазывается директор))) этого и стойло ожидать. Бардак кормят отходами. Оказывается это не первый раз. Вобщем в списке каша с мясом а на деле суп без ничего)))
 
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  • Сухов.
 Resistant (Посетители) Сегодня, 14:38
вроде не шевелится crazy
Зарета, а может ваши крупы не герметично упакованы и хранятся в ненадлежащем виде?

~All people smile in the same language~
 
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  • Сухов.
 илидия (Посетители) Сегодня, 14:21
Ответственность никто не берет и виноватых, как всегда, нет! Классика жанра по мангыстауски!!
 
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  • Placida
  • Сухов.
 Maska (Посетители) Сегодня, 14:20
- Питание в больницу поставляет товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Берекет С».


Это всё объясняет.
 
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  • Сухов.
 PoZitron (Посетители) Сегодня, 14:04
Каша с мясом!
 
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  • Ingul
 makovka (Посетители) Сегодня, 13:57
Живой червяк в горячей каше - подстава!
 
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 elek (Посетители) Сегодня, 13:47
- На видео в вареной горячей каше находится живой червяк. Ну как такое возможно?

Действительно, "уникум" попался.
 
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  • makovka
 Cucu (Посетители) Сегодня, 13:28
Кто знает Зарету.тот знает Зарету))
 
 

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