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ЛАДА.kz » Происшествия

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 17:20

Просмотров: 319

Расследование трагедии: Почему ребёнок находился в почтовом вагоне поезда «Мангышлак-Актобе»

По правилам ребёнка в почтовом вагоне поезда «Мангышлак-Актобе» не должно было быть. В АО «Казпочта» отметили, что компания проводит расследование по обстоятельствам пожара и готова оказать помощь по транспортировке пострадавших в Актау. Об этом сообщает портал Sputnik Казахстан со ссылкой на руководителя пресс-службы почтового оператора Тимура Мухамадеева.

Фото пресс-службы МЧС РК
Руководитель пресс-службы почтового оператора Тимур Мухамадеев рассказал корреспонденту Sputnik Казахстан подробности пожара в почтовом вагоне поезда «Мангышлак-Актобе». Среди пяти пострадавших есть 11-летний ребёнок - сын одного из сотрудника АО «Казпочта».

- Пожар произошёл в почтовом вагоне. На момент пожара в вагоне находились пять человек, из них – один ребёнок. Нахождение ребёнка в вагоне – предмет отдельного разбирательства, потому что, естественно, по правилам он не должен был там находиться. Сейчас все пятеро в больнице села Бейнеу, - рассказал представитель «Казпочты».

О том, как в почтовом вагоне оказался газовый баллон, в компании пока не могут ответить. По словам Мухамадеева, они сами узнали об этом от министерства по чрезвычайным ситуациям.

- Мы тоже эту информацию услышали от МЧС. Сейчас по газовому баллону мы пока сказать ничего не можем, потому что о причинах возгорания и пожара нам сообщат после составления заключения от МЧС и областного департамента по ЧС. Сейчас со стороны «Казпочты» предпринимаются все меры по охране этого вагона. Предполагается, что он будет транспортирован в Бейнеу, там будут проводиться следственные действия, - сказал руководитель пресс-службы.

По словам Тимура Мухамадеева, компания ждёт от врачей сигнала по состоянию пострадавших для их дальнейшей транспортировки в областной центр. Компания обещает принять все меры по организации доставки пострадавших в Актау.

Отмечается, что в вагоне находилось чуть больше 210 почтовых отправлений, среди которых письма, посылки, пакеты. Из них удалось спасти 28 почтовых отправлений.

- По остальным сейчас мы уточняем степень их сохранности: какие из них безвозвратно утеряны, какие – сохранены. После этого мы приступим к подсчёту размеров ущерба по почтовым отправлениям, - добавил представитель почтового оператора.

Если проверка подтвердит, что причиной пожара стал взрыв газового баллона, тогда компания будет оценивать действия своих сотрудников и принимать соответствующие меры. Руководитель пресс-службы отметил, что 12 декабря в Актобе перед отправкой вагон проверялся на предмет противопожарной безопасности.

- На тот момент замечаний не было, поэтому, как и чьими усилиями там оказался баллон, если он там, действительно, был, это чуть позже станет понятно. Мы будем об этом информировать, - прокомментировал он.

Напомним, в 04:30 часов 14 декабря 2020 года в департамент по ЧС Мангистауской области поступила информация о том, что в пути следования пассажирского поезда №109 «Мангышлак-Актобе» произошло возгорание. Предварительно, причиной возгорания явился взрыв газового баллона в багажном вагоне.

В результате пожара пострадали пятеро человек. Их состояние врачи оценивают как тяжелое.

- Состояние двух пациентов оценивается как тяжёлое, ещё у троих - как крайне тяжёлое. У 42-летнего мужчины диагностировали ожог головы, шеи, лица, спины, туловища, обеих верхней и нижней конечности, включая кисти и стопы, передних поверхности живота ІІ и ІІІ степени, площадь термического ожога составляет 80 процентов, ожоговый шок тяжёлой степени. Его состояние оценивается как крайне тяжёлое. Второй пострадавший 1989 года рождения. Площадь термического ожога составляет 40 процентов. Состояние тяжёлое. Решается вопрос доставить обоих пациентов с помощью санитарной авиации в Мангистаускую областную больницу, - сообщал ранее руководитель пресс-службы управления здравоохранения Мангистауской области Нурбол Окуов.



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Комментарии ( 1 )

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  • vaterloo
 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 17:41
ребёнок и газобаллон были в почтовом вагоне как почт отправление... hypnosis
 
 

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