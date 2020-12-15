Двоих пострадавших при пожаре в почтовом вагоне доставили санавиацией в Актау

Здание Мангистауской областной больницы
О состоянии пострадавших при пожаре в вагоне поезда «Мангышлак-Актобе» рассказали в управлении здравоохранения Мангистауской области.
По данным ведомства, врачи разрешили транспортировать из Бейнеу в Актау только двух пострадавших. Среди них 11-летний мальчик, сын сотрудника АО «Казпочта», которого не должно было быть в вагоне поезда. У него площадь ожога составляет 40 процентов тела. Его с помощью санавиации доставили в областную многопрофильную детскую больницу Актау.
Второго пострадавшего 1989 года рождения, у которого площадь термического ожога составляет 40 процентов, доставили в Мангистаускую областную больницу.
Остальные трое пострадавших находятся в Бейнеуской районной больнице. Состояние 42-летнего мужчины, у которого ожог тела составляет 80 процентов, врачи оценивают как крайне тяжёлое.
- 14 декабря текущего года днём в 14:30 врачи травматологи и реаниматологи Мангистауской областной больницы на санитарном транспорте прибыли в Бейнеускую центральную районную больницу. После осмотра пациентов было принято решение оставить 42-летнего мужчину, у которого площадь ожога составляет 80 процентов, так как он нетранспортабелен. Его подключили к аппарату ИВЛ. Состояние всё ещё остаётся крайне тяжёлым, - сообщил руководитель пресс-службы управления здравоохранения Мангистауской области Нурбол Окуов.
Двоих пациентов, которые были госпитализированы в хирургическое отделение Бейнеуской районной больницы, в течение дня тоже доставят в областную больницу. У них площадь ожога тела составляет 30 и 22 процентов. Их состояние оценивается как стабильное.
Напомним, ночью 14 декабря в почтовом вагоне поезда «Мангышлак-Актобе» произошёл пожар. По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв газового баллона. В вагоне находились пять человек: все они пострадали и были сразу госпитализированы в больницу села Бейнеу.
По данным ведомства, врачи разрешили транспортировать из Бейнеу в Актау только двух пострадавших. Среди них 11-летний мальчик, сын сотрудника АО «Казпочта», которого не должно было быть в вагоне поезда. У него площадь ожога составляет 40 процентов тела. Его с помощью санавиации доставили в областную многопрофильную детскую больницу Актау.
Второго пострадавшего 1989 года рождения, у которого площадь термического ожога составляет 40 процентов, доставили в Мангистаускую областную больницу.
Остальные трое пострадавших находятся в Бейнеуской районной больнице. Состояние 42-летнего мужчины, у которого ожог тела составляет 80 процентов, врачи оценивают как крайне тяжёлое.
- 14 декабря текущего года днём в 14:30 врачи травматологи и реаниматологи Мангистауской областной больницы на санитарном транспорте прибыли в Бейнеускую центральную районную больницу. После осмотра пациентов было принято решение оставить 42-летнего мужчину, у которого площадь ожога составляет 80 процентов, так как он нетранспортабелен. Его подключили к аппарату ИВЛ. Состояние всё ещё остаётся крайне тяжёлым, - сообщил руководитель пресс-службы управления здравоохранения Мангистауской области Нурбол Окуов.
Двоих пациентов, которые были госпитализированы в хирургическое отделение Бейнеуской районной больницы, в течение дня тоже доставят в областную больницу. У них площадь ожога тела составляет 30 и 22 процентов. Их состояние оценивается как стабильное.
Напомним, ночью 14 декабря в почтовом вагоне поезда «Мангышлак-Актобе» произошёл пожар. По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв газового баллона. В вагоне находились пять человек: все они пострадали и были сразу госпитализированы в больницу села Бейнеу.
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