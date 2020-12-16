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ЛАДА.kz » Происшествия

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 21:56

Просмотров: 1419

Дело в цене на газ? Драку на заправочной станции сняли на видео в Мангистау

Возле автогазозаправочной станции (АГЗС) в селе Баскудук произошла драка. Очевидцы сняли произошедшее на видео.

Коллаж из скриншотов видеоматериала
Видео с дракой на АГЗС сняли сегодня, 16 декабря.

По словам очевидцев, оно снято в селе Баскудук Мунайлинского района Мангистауской области.

Драка произошла в очереди за сжиженным нефтяным газом.

Редакция Lada.kz ожидает комментарий уполномоченных представителей власти.




Напомним, ранее сообщалось, что газ на заправках Мангистау продают дороже заявленной чиновниками цены.



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Комментарии ( 5 )

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  • Сергей Владимиров
 ДухLess (Посетители) Сегодня, 22:58
Ну, здравствуй, НЕЗАВИСИМЫЙ КАЗАХСТАН! Какой-то пятиюродный племянник или приближенный от Нур-султана рулит ситуацией с газом, а наш аким - пешка в воровской шайке, что он может? НИЧЕГО! Зато "праздник" сегодня huh

Если хочешь понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай и чувствуй. (Антон Чехов)
 
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  • rastolkuy
  • spamregg
  • Сергей Владимиров
 dom555 (Посетители) Сегодня, 22:57
Заместитель Трумова работает ? У которого делали обыск. Отставка отменяется?
 
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  • dom555
  • rastolkuy
  • Neo_85
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  • Сергей Владимиров
 tolk (Посетители) Сегодня, 22:49
Сидим на газу и не имеем газа! Трумов ,что скажешь? Будешь работать?
 
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  • rastolkuy
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  • Сергей Владимиров
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 22:48
Довели народ до.....бардак с этим газом, никто конкретно ничего не может сказать почему такая ситуация, хотя и так понятно. Годами нам лапшу вешали что машин много, что туристы, что кондиционеры, что двигатели мощные, тогда все говорили что газ вывозится, но.... И вот итог рулил этим безобразием Окимат,а сейчас они молчат.
Потому что народ уже не поверит им.
 
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  • Сергей Владимиров
 Neo_85 (Посетители) Сегодня, 22:29
Дело наверное не в цене, а кто то просто решил пролесть без очереди. И получил, есть же такие ушлые
 
 

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