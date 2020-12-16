Дело в цене на газ? Драку на заправочной станции сняли на видео в Мангистау

Коллаж из скриншотов видеоматериала
Видео с дракой на АГЗС сняли сегодня, 16 декабря.
По словам очевидцев, оно снято в селе Баскудук Мунайлинского района Мангистауской области.
Драка произошла в очереди за сжиженным нефтяным газом.
Редакция Lada.kz ожидает комментарий уполномоченных представителей власти.
Напомним, ранее сообщалось, что газ на заправках Мангистау продают дороже заявленной чиновниками цены.
По словам очевидцев, оно снято в селе Баскудук Мунайлинского района Мангистауской области.
Драка произошла в очереди за сжиженным нефтяным газом.
Редакция Lada.kz ожидает комментарий уполномоченных представителей власти.
Напомним, ранее сообщалось, что газ на заправках Мангистау продают дороже заявленной чиновниками цены.