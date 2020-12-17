Полиция Мангистау: Драка возникла из-за очереди на автогазозаправочной станции

Кадр видео
Изучив видеозапись с потасовкой, правоохранители установили всех причастных лиц. Ими оказались жители Мунайлинского района. Они были доставлены в местный отдел полиции.
В ходе разбирательства установлено, что драка возникла из-за очереди за голубым топливом. В итоге претензий друг к другу участники потасовки не имеют.
Обращений в больницу по данному факту не поступало.
Выяснилось, что видео снято 13 декабря на АГЗС в селе Кызылтобе.
Напомним, очевидцы сняли произошедшее на видео.
В ходе разбирательства установлено, что драка возникла из-за очереди за голубым топливом. В итоге претензий друг к другу участники потасовки не имеют.
Обращений в больницу по данному факту не поступало.
Выяснилось, что видео снято 13 декабря на АГЗС в селе Кызылтобе.
Напомним, очевидцы сняли произошедшее на видео.