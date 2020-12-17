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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:05

Просмотров: 1576

Полиция Мангистау: Драка возникла из-за очереди на автогазозаправочной станции

Драку возле автогазозаправочной станции (АГЗС) прокомментировали в пресс-службе департамента полиции региона.

Кадр видео
Изучив видеозапись с потасовкой, правоохранители установили всех причастных лиц. Ими оказались жители Мунайлинского района. Они были доставлены в местный отдел полиции.

В ходе разбирательства установлено, что драка возникла из-за очереди за голубым топливом. В итоге претензий друг к другу участники потасовки не имеют.

Обращений в больницу по данному факту не поступало.

Выяснилось, что видео снято 13 декабря на АГЗС в селе Кызылтобе.

Напомним, очевидцы сняли произошедшее на видео.






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Комментарии ( 6 )

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 Сухов. (Посетители) Сегодня, 14:00
Цитата: n92
надо разбираться не с людьми, а с теми гадами, которые искусственно создают эту очередь.

Совершенно верно!. Каждый раз под новый год такой ажиотаж и огромные очереди на АГЗС, что бы заправится люди стоят часами, сговор (картель - канитель) хозяев барыг АГЗС под патронажем акимата.

Это точно.
 
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 Rosov (Посетители) Сегодня, 13:38
Раз создали такую ситуацию и разрешить её не представляется возможным - поставьте сотрудника полиции на каждую газовую заправку, в чём проблема??? В городе, где куча камер и каждый катает с регистратором точно нет дефицита сотрудников!
 
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 cas277cas (Посетители) Сегодня, 13:36
Виноваты туристы которые скупили весь газ. lol
 
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 n92 (Посетители) Сегодня, 13:34
надо разбираться не с людьми, а с теми гадами, которые искусственно создают эту очередь.
 
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 Multiverse (Посетители) Сегодня, 13:03
Оставайтесь людьми, подходите к очереди и ждите своего времени. Ато есть некоторые, которые лезут во все щели, разве так можно ?
 
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 Yanis (Посетители) Сегодня, 12:13
Да, это очередь виновата. Возникший дефицит газа здесь ни при чём.

Большинство людей готово безмерно трудиться, лишь бы избавиться от необходимости немножко подумать. (Т. Эдисон)
 
 

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