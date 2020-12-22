Автомобиль в траншее в Актау: Коммунальщики заявили о наличии ограждений до ДТП

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По заявке жителей дома №62 в 15 микрорайоне сотрудники ТОО «Натис-АБ» вырыли траншею для замены около 80 метров трубопровода отопления. Работы проводились совместно со специалистами «Каспий жылу, су арнасы».
Как заявили в ТОО «Натис-АБ», яма была огорожена металлическими стойками с лентой. Накануне аварии, в субботу вечером, 19 декабря, они также были установлены, но в момент ДТП их не оказалось. Предположительно, как отметили коммунальщики, их кто-то убрал. Эту информацию могут подтвердить и жители дома. Руководство ТОО «Натис-АБ» намерено через камеру видеонаблюдения на близстоящих жилых домах установить лиц, забравших ограждения.
Также, как сообщили в ТОО «Натис-АБ», они намерены возместить ущерб пострадавшей стороне.
В свою очередь, жительница Актау, машина родственницы которой провалилась и затем перевернулась, заявляет обратное: яма была уже более двух месяцев без ограждения. Она с жильцами обращалась в ТОО «Натис-АБ», но безрезультатно. И только благодаря вмешательству акима Нурдаулета Килыбай проблему удалось устранить.
Напомним, автомобиль провалился в траншею 20 декабря в 15 микрорайоне.
Как заявили в ТОО «Натис-АБ», яма была огорожена металлическими стойками с лентой. Накануне аварии, в субботу вечером, 19 декабря, они также были установлены, но в момент ДТП их не оказалось. Предположительно, как отметили коммунальщики, их кто-то убрал. Эту информацию могут подтвердить и жители дома. Руководство ТОО «Натис-АБ» намерено через камеру видеонаблюдения на близстоящих жилых домах установить лиц, забравших ограждения.
Также, как сообщили в ТОО «Натис-АБ», они намерены возместить ущерб пострадавшей стороне.
В свою очередь, жительница Актау, машина родственницы которой провалилась и затем перевернулась, заявляет обратное: яма была уже более двух месяцев без ограждения. Она с жильцами обращалась в ТОО «Натис-АБ», но безрезультатно. И только благодаря вмешательству акима Нурдаулета Килыбай проблему удалось устранить.
Напомним, автомобиль провалился в траншею 20 декабря в 15 микрорайоне.
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