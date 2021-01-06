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ЛАДА.kz » Происшествия

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 13:37

Просмотров: 647

Из-за заболевших коронавирусом детей закрыли частный детский сад в Актау

Коронавирусную инфекцию обнаружили у двух воспитанниц частного детского сада. После этого дошкольное учреждение закрыли на двухнедельный карантин. Об этом сообщил главный санитарный врач Мангистауской области Газиз Надуев.

Иллюстративное фото с сайта aqmolanews.kz
У двух девочек 2014 и 2016 годов рождения выявили коронавирус.

В связи с этим частный детский сад, который посещали девочки, закрыли на 14-дневный карантин.

- Первой в семье заболела мать. Несмотря на это, дети продолжали ходить в садик. Далее ПЦР-тест подтвердил наличие коронавирусной инфекции у её двух детей. Они посещали детский сад на дому. Будет определен список контактировавших с больными Covid-19. Деятельность учреждения временно приостановлена. В детском саду будут проведены работы по дезинфекции, - сообщил главный санитарный врач Мангистауской области Газиз Надуев.

Напомним, ранее сообщалось, что в регионе наблюдается рост заболеваемости коронавирусом.

За первые пять дней нового года в Мангистауской области зарегистрировано 49 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Этот показатель выше, чем в первые дни декабря прошлого года.

По информации руководителя Мангистауского областного модульного стационара Шайахмадина Беркалиева, в нём на сегодняшний день от коронавируса лечатся 52 человека, из которых 12 находятся в реанимации, 17 больных находятся в тяжелом состоянии, пять человек находятся в крайне тяжелом состоянии.



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Комментарии ( 2 )

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132131212 (Посетители) Сегодня, 14:23
специально что ли не говорят какой это садик, у нас по городу их сотни
 
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bekenova (Посетители) Сегодня, 14:19
а название садика и в каком микрорайоне?
 
 

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