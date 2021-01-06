Из-за заболевших коронавирусом детей закрыли частный детский сад в Актау

Иллюстративное фото с сайта aqmolanews.kz
У двух девочек 2014 и 2016 годов рождения выявили коронавирус.
В связи с этим частный детский сад, который посещали девочки, закрыли на 14-дневный карантин.
- Первой в семье заболела мать. Несмотря на это, дети продолжали ходить в садик. Далее ПЦР-тест подтвердил наличие коронавирусной инфекции у её двух детей. Они посещали детский сад на дому. Будет определен список контактировавших с больными Covid-19. Деятельность учреждения временно приостановлена. В детском саду будут проведены работы по дезинфекции, - сообщил главный санитарный врач Мангистауской области Газиз Надуев.
Напомним, ранее сообщалось, что в регионе наблюдается рост заболеваемости коронавирусом.
За первые пять дней нового года в Мангистауской области зарегистрировано 49 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Этот показатель выше, чем в первые дни декабря прошлого года.
По информации руководителя Мангистауского областного модульного стационара Шайахмадина Беркалиева, в нём на сегодняшний день от коронавируса лечатся 52 человека, из которых 12 находятся в реанимации, 17 больных находятся в тяжелом состоянии, пять человек находятся в крайне тяжелом состоянии.
В связи с этим частный детский сад, который посещали девочки, закрыли на 14-дневный карантин.
- Первой в семье заболела мать. Несмотря на это, дети продолжали ходить в садик. Далее ПЦР-тест подтвердил наличие коронавирусной инфекции у её двух детей. Они посещали детский сад на дому. Будет определен список контактировавших с больными Covid-19. Деятельность учреждения временно приостановлена. В детском саду будут проведены работы по дезинфекции, - сообщил главный санитарный врач Мангистауской области Газиз Надуев.
Напомним, ранее сообщалось, что в регионе наблюдается рост заболеваемости коронавирусом.
За первые пять дней нового года в Мангистауской области зарегистрировано 49 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Этот показатель выше, чем в первые дни декабря прошлого года.
По информации руководителя Мангистауского областного модульного стационара Шайахмадина Беркалиева, в нём на сегодняшний день от коронавируса лечатся 52 человека, из которых 12 находятся в реанимации, 17 больных находятся в тяжелом состоянии, пять человек находятся в крайне тяжелом состоянии.