В редакцию Lada.kz прислали ещё два видео с «дерзким шалом» из Шымкента

Скриншот видеоматериала
После публикации материала о дерзком пожилом водителе из Шымкента администратор канала «Bi Bars Raimbekov» прислал в редакцию Lada.kz ещё два видео с этим героем.
Автор видео - Руслан Жанпеисов, «гроза полицейских» из Шымкента. Корреспондентам редакции удалось связаться с ним.
По его словам, в августе 2018 года у него также состоялся конфликт с пожилым человеком.
- На одной из трасс в Туркестанской области (Ташкентская трасса) я вместе с пассажиром ехал с положенной скоростью 110 километров в час по левой стороне дороги. Сзади меня на огромной скорости оказался автомобиль этого пожилого человека. Он, видимо, хотел пройти этот участок трассы быстрее положенного времени, но я не мог уступить ему дорогу в том месте, объехать справа он, судя по всему, не хотел. В итоге, он обогнал меня и несколько раз резко сбавил скорость, чем создал аварийную ситуацию, - пояснил автор ролика.
Блогер добавил, что в итоге он остановил свой автомобиль и вышел поговорить с «дерзким водителем».
- Между нами состоялся нелицеприятный диалог. Я пытался сказать ему, что он не прав, так как двигался со скоростью выше положенной и создал для меня аварийную ситуацию. Он выбил телефон у меня из рук, а когда я пытался его поднять - он чуть не наехал на меня. После чего вовсе подъехал к моей машине с водительской стороны, чтобы я не смог сесть в авто. Оскорбляя всех, кто есть - сорвался с места и уехал, - пояснил админ канала.
Также он отметил, что обратился после случившегося в полицию Толебийского района Туркестанской области.
- Два месяца полицейские искали его, искали, да так и не нашли. Видимо, какой-то «весовой» человек. По его наглости это видно, что безнаказанность давно идёт с ним рука об руку. И вот, спустя два года - он вновь «светится» на видео, проявляя свою дерзость. Парень, с которым у него произошёл конфликт - простил старика, но я считаю, что таких людей всё равно нужно наказывать. Он пытался спровоцировать меня на совершение дорожно-транспортного происшествия и не извинился, хотя в салоне моей машины находилась девушка в положении, которая сильно испугалась, - заключил Руслан Жанпеисов.
Напомним, ранее сообщалось, что автолюбитель преклонного возраста грубо нарушил ДТП и попал на видео в Туркестанской области. Шымкентскому «шалу» пришлось извиниться за свою дерзость, он принёс извинения оппоненту. Примечательно, что водитель пострадавшей «Лады» отказался от заявления в отношении виновника ДТП.
Автор видео - Руслан Жанпеисов, «гроза полицейских» из Шымкента. Корреспондентам редакции удалось связаться с ним.
По его словам, в августе 2018 года у него также состоялся конфликт с пожилым человеком.
- На одной из трасс в Туркестанской области (Ташкентская трасса) я вместе с пассажиром ехал с положенной скоростью 110 километров в час по левой стороне дороги. Сзади меня на огромной скорости оказался автомобиль этого пожилого человека. Он, видимо, хотел пройти этот участок трассы быстрее положенного времени, но я не мог уступить ему дорогу в том месте, объехать справа он, судя по всему, не хотел. В итоге, он обогнал меня и несколько раз резко сбавил скорость, чем создал аварийную ситуацию, - пояснил автор ролика.
Блогер добавил, что в итоге он остановил свой автомобиль и вышел поговорить с «дерзким водителем».
- Между нами состоялся нелицеприятный диалог. Я пытался сказать ему, что он не прав, так как двигался со скоростью выше положенной и создал для меня аварийную ситуацию. Он выбил телефон у меня из рук, а когда я пытался его поднять - он чуть не наехал на меня. После чего вовсе подъехал к моей машине с водительской стороны, чтобы я не смог сесть в авто. Оскорбляя всех, кто есть - сорвался с места и уехал, - пояснил админ канала.
Также он отметил, что обратился после случившегося в полицию Толебийского района Туркестанской области.
- Два месяца полицейские искали его, искали, да так и не нашли. Видимо, какой-то «весовой» человек. По его наглости это видно, что безнаказанность давно идёт с ним рука об руку. И вот, спустя два года - он вновь «светится» на видео, проявляя свою дерзость. Парень, с которым у него произошёл конфликт - простил старика, но я считаю, что таких людей всё равно нужно наказывать. Он пытался спровоцировать меня на совершение дорожно-транспортного происшествия и не извинился, хотя в салоне моей машины находилась девушка в положении, которая сильно испугалась, - заключил Руслан Жанпеисов.
Напомним, ранее сообщалось, что автолюбитель преклонного возраста грубо нарушил ДТП и попал на видео в Туркестанской области. Шымкентскому «шалу» пришлось извиниться за свою дерзость, он принёс извинения оппоненту. Примечательно, что водитель пострадавшей «Лады» отказался от заявления в отношении виновника ДТП.
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