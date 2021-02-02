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ЛАДА.kz » Происшествия

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 17:31

Просмотров: 17

Дело бывшего директора Мангистауской областной больницы вернули в прокуратуру

Уральский городской суд вернул в прокуратуру дело в отношении экс-руководителя Мангистауской областной больницы Болатбека Каюпова, которого заподозрили в получении взятки, когда он занимал должность начальника управления Западно-Казахстанской области. Об этом сообщает информационный портал Tengrinews.kz.

Фото из архива Lada.kz
Уголовное дело в отношении Болатбека Каюпова и его пособника Серика Туралиева 2 февраля вернули в прокуратуру.

Госообвинитель, как передаёт Tengrinews.kz, заявил о намерении привлечь к уголовной ответственности бывшего сотрудника управления здравоохранения Западно-Казахстанской области Айдоса Себепова.

- Показания подсудимого Туралиева и потерпевшей Булековой говорят о том, что Туралиев действовал по указанию Айдоса Себепова. Суд удовлетворил ходатайство прокурора о возврате дела в прокуратуру, - отметил судья Аскар Исмайлов.

Подсудимый Болатбек Каюпов заявил, что знал Айдоса Себепова весьма давно и пригласил его на работу в качестве специалиста по вопросам экономики и финансов. Второй подсудимый Серик Туралиев отметил, что именно Себепов дал ему задание забрать деньги от Булековой. При этом Каюпов и Туралиев утверждают, что незнакомы друг с другом.

В ходе суда Болатбек Каюпов признал, что получил в подарок на день рождения от Себепова конверт с денежным подарком на сумму 340 тысяч тенге.

Напомним, ранее сообщалось, что бывшего директора Мангистауской областной больницы подозревают в получении взятки.



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