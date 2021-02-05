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ЛАДА.kz » Происшествия

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 12:59

Просмотров: 2243

В антикоррупционной службе подтвердили задержание руководства управления здравоохранения Мангистау

Антикоррупционная служба по Мангистауской области проводит досудебное расследование в отношении руководства регионального управления здравоохранения. Об этом на брифинге сообщил Данияр Бигайдаров, следователь по особо важным делам Агентства по противодействию коррупции.

Иллюстративное фото с сайта http://express-k.kz/
В отношении руководства управления здравоохранения Мангистауской области проводится досудебное расследование.

- Расследование проводится по факту злоупотребления должностными полномочиями при приобретении медицинского оборудования в рамках выделенных денежных средств по недопущению распространения инфекции COVID-19 на территории области, - сообщил Данияр Бигайдаров.

По его словам, на сегодняшний день один из руководителей находится под стражей. Остальная информация не разглашается в интересах следствия.

Напомним, вчера, 4 февраля, в Сети появилась информация о том, что Жамал Жаманбаева задержана по подозрению в коррупции.



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Комментарии ( 7 )

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indignant (Посетители) Сегодня, 15:06
Вот если бы купила по заниженной, а отсчиталась как по завышенной. Доход- в карман.
 
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Expert (Посетители) Сегодня, 14:52
а для меня как-то неубедительно... досудебное расследование похоже на полный беспредел... заказали наверное... купила рентген по “завышенной” цене? в условиях капитализма это смешно...
 
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  • Placida
 tolk (Посетители) Сегодня, 14:41
Если размотать этот клубок до конца ,то могут выйти на чиновников рангом выше , так что как обычно штраф или условка.
 
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  • tolk
 mika2030 (Посетители) Сегодня, 14:12
Ни капельки их не жалко, даже наоборот, чтобы сидели по самое не хочу...
 
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  • Ну Ну
  • Expert
  • Placida
 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 14:12
...что то меня терзают смутные сомнения..... получается, что до этого руководитель имела безупречную репутацию, а тут раз тебе как говорится принимайте очередного....тут по ходу она или кому-то из высших чиновников перешла в кавычках дорогу, что так быстро состряпали это дело...у нас только так и бывает и ни как иначе...не исполнения очередных чьих то дебильных указаний сверху....чревато не только здоровьем но и жизнью...или ты с системой или система без тебя...
 
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  • tolk
 Космос (Посетители) Сегодня, 13:57
Значит, здесь не "сторговалась" - "на дрова"!
 
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  • Сергей Владимиров
  • tolk
  • Empro
 Имярек (Посетители) Сегодня, 13:40
Сейчас самое время руки по локоть казнокрадам рубить!!! А они.... Слов нет подходящих в лексиконе...

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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