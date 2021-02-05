В антикоррупционной службе подтвердили задержание руководства управления здравоохранения Мангистау

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В отношении руководства управления здравоохранения Мангистауской области проводится досудебное расследование.
- Расследование проводится по факту злоупотребления должностными полномочиями при приобретении медицинского оборудования в рамках выделенных денежных средств по недопущению распространения инфекции COVID-19 на территории области, - сообщил Данияр Бигайдаров.
По его словам, на сегодняшний день один из руководителей находится под стражей. Остальная информация не разглашается в интересах следствия.
Напомним, вчера, 4 февраля, в Сети появилась информация о том, что Жамал Жаманбаева задержана по подозрению в коррупции.
- Расследование проводится по факту злоупотребления должностными полномочиями при приобретении медицинского оборудования в рамках выделенных денежных средств по недопущению распространения инфекции COVID-19 на территории области, - сообщил Данияр Бигайдаров.
По его словам, на сегодняшний день один из руководителей находится под стражей. Остальная информация не разглашается в интересах следствия.
Напомним, вчера, 4 февраля, в Сети появилась информация о том, что Жамал Жаманбаева задержана по подозрению в коррупции.